Da un paio di anni a questa parte, uno dei nomi più accostati al Milan in chiave Calciomercato è sicuramente quello di Memphis Depay, attaccante olandese di proprietà del Lione. Reduce da un brutto infortunio (rottura del legamento crociato anteriore), questa volta Depay starebbe seriamente pensando di lasciare il club francese per tentare nuove esperienze.

A dar man forte a queste sue convinzioni è la situazione di stallo tra lo stesso calciatore e il presidente del Lione, Aulas, per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il Milan sarebbe pronto ad approfittare di queste incertezze e farsi sotto per il forte olandese.

Il Milan strizza l'occhio all'olandese

Nonostante il ritorno agli allenamenti dopo il lungo periodo di stop (la Ligue 1 è stata definitivamente sospesa, ma il Lione dovrà giocare il ritorno di Champions League contro la Juventus), a tenere banco in casa Lione è proprio il mancato rinnovo di Depay. Lo stesso presidente francese ha così dichiarato nei giorni scorsi: "Al momento non c'è nessuna novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti dicono che invece sta pensando a una partenza se non parteciperemo a qualche manifestazione europea".

Il contratto in scadenza nel 2021 è un forte richiamo per diversi club, Milan compreso. I numeri di Depay non possono lasciare indifferenti, con un bottino di 48 gol e 49 assist nelle 116 presenze totalizzare negli ultimi tre anni con la maglia del Lione.

Il nazionale olandese è un profilo molto gradito a Ralf Rangnick, nome forte per la panchina rossonera e che aveva già tentato di acquistarlo per il suo Lipsia.

Due ostacoli all'operazione

Come ci si aspetta, l'operazione non è delle più semplici e presenta due ostacoli per la buona riuscita. In primis, il prezzo, con il Lione pronto a chiedere almeno 30 mln di euro per il suo calciatore più rappresentativo.

D'altra parte, c'è una forte concorrenza, con l'Everton di Ancelotti in particolare che avrebbe messo nel mirino l'olandese e che potrebbe offrirgli un ingaggio superiore rispetto a quanto potrebbe proporre il Milan.

Il Milan dovrà cercare di qualificarsi alle coppe europee per potersi giocare un'ulteriore carta nei confronti di Depay.

Con il rinnovo in scadenza di Ibrahimovic in stand-by e con qualche cessione in vista, il Milan è pronto a fare sul serio e a rinforzare il reparto offensivo. Il sogno è l'olandese, ma non sarà affatto facile. Tutto dipenderà dalla scelta del calciatore, desideroso di provare nuove esperienze e al contempo desideroso di giocare e sfidare i migliori calciatori in Champions League, vetrina che il Milan adesso non può garantire.