Il Calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dalle cessioni, visto il considerevole monte ingaggi e la pandemia del coronavirus che ha fermato parecchi settori, calcio compreso. Lo stesso d.s. Paratici ha parlato di mercato creativo, a conferma della situazione bianconera.

Tra i principali indiziati a lasciare la Juventus ci sarebbe Federico Bernardeschi, mai veramente protagonista con la maglia bianconera e adesso, stando a quanto riportato da Tuttosport, finito in orbita United. Il club inglese si sarebbe già mosso per raccogliere informazioni, viste le difficoltà riscontrate nel convincere il Borussia Dortmund a lasciar partire Jadon Sancho

Primi approcci e sondaggi, ma non c'è ancora una trattativa

Il Manchester United si sarebbe dimostrato ben interessato alla situazione dell'ex calciatore della Fiorentina e avrebbe già raccolto le prime informazioni in merito per capire come muoversi.

Non è ancora partita ufficialmente una trattativa tra la Juventus, che ne detiene il cartellino, e il club di Premier League, ma tutto lascia presupporre che nei prossimi giorni un tentativo da parte degli inglesi verrà fatto.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2022 e la volontà di restare in bianconero, Bernardeschi non è considerato al centro del progetto tecnico da parte dell'allenatore Maurizio Sarri. Il calciatore ha raccolto, fin qui, 24 presenze in stagione e solamente 12 sono state le volte in cui è partito titolare. Non è considerato incedibile nemmeno da Paratici, visti i discorsi con Barcellona, Chelsea e Roma in passato durante i quali l'esterno è stato inserito a più riprese come possibile protagonista di scambi di mercato con queste società.

Le altre soluzioni per Bernardeschi

Arrivato alla Juventus per la considerevole cifra di 40 mln di euro, Bernardeschi frutterebbe comunque una buona plusvalenza in caso di cessione visto il costo ammortizzato negli anni. I bianconeri chiedono una cifra vicina ai 30-35 mln, sicuramente abbordabile da parte del Manchester United.

Il club inglese, però, non è l'unica possibile destinazione. Detto degli interessamenti passati del Barcellona, Bernardeschi potrebbe rientrare in qualche nuovo affare con la Roma (i bianconeri sono fortemente interessati a Zaniolo e i giallorossi hanno bisogno di grosse plusvalenze per mettere un freno alle perdite).

Insomma, Bernardeschi potrebbe essere un tassello importante per il mercato bianconero, perché la sua partenza potrebbe avviare un effetto domino.

Tutto dipenderà dal finale di stagione, con il calciatore italiano desideroso di giocarsi le sue ultime carte in bianconero per tentare di convincere in extremis allenatore e dirigenza a puntare ancora su di lui anche nei prossimi anni.