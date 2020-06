Risulta essere lungo e ricco di nomi importanti l’elenco completo dei diffidati per la 29ª giornata del campionato di Serie A. La sfida con più giocatori a rischio è Torino-Lazio, sono dieci in totale le pedine di Longo e Inzaghi che verranno squalificati in caso di ammonizione. Nel Napoli dovranno fare molta attenzione i bomber Milik e Mertens, nella Juve De Ligt e Dybala mentre nel Milan “pericolo giallo” per il difensore Romagnoli.

I diffidati del prossimo turno di Serie A

Pericolo “giallo” per dieci giocatori nel match di questo martedì 30 giugno alle 19:30 Torino-Lazio, tra i padroni di casa sono diffidati Sirigu, Izzo, Lukic, Rincon e Zaza, mentre tra i biancocelesti in lista ci sono Acerbi, Cataldi, Lazzari, Caicedo e Immobile.

Alle 21:45 scendono in campo Genoa e Juventus con Ghiglione, Pandev, Zapata, Schone, De Ligt, Bentancur e Dybala che saranno fermati dal giudice sportivo in caso di ammonizione.

Stesso destino in Bologna-Cagliari di mercoledì alle 19:30 per Denswil nei felsinei e Ionita, Simeone e Pellegrini nei sardi. In contemporanea alla sfida del Dall’Ara si giocherà Inter-Brescia con la lista dei diffidati che si riduce a Sabelli e Dessena per gli ospiti mentre tra i nerazzurri sono D’Ambrosio, Godin, Gagliardini e Vecino i giocatori che dovranno stare attenti a non eccedere per non essere squalificati.

Fiorentina-Sassuolo sarà una gara delicata per Pezzella, Lirola e Duncan per i viola che hanno già tra gli squalificati Vlahovic e Caceres.

Tra i neroverdi il prossimo cartellino giallo sarà molto pesante per Peluso, Djuricic, Magnanelli, Obiang e Berardi.

Grossi problemi per la Sampdoria che ha in diffida ben sei calciatori: Colley, Murru, Thorsby, Vieira, Ferrari e Linetty, va detto che gli ultimi due della lista sono infortunati e non sono stati nemmeno convocati per la trasferta del Via del Mare contro il Lecce.

Liverani dovrà cercare invece di contenere la foga agonistica solamente di Tachtsidis e dell’ex di giornata Rispoli.

Bomber a rischio squalifica nel Napoli

Nella partita tra SPAL e Milan, praticamente uno spareggio per entrambe tra salvezza e possibilità di andare in Europa, in caso di ammonizione saranno squalificati Cionek, Vicari e Di Francesco da una parte e Musacchio e Romagnoli dall’altra.

Sono quattro i diffidati per parte di Verona-Parma con Juric che rischia di perdere per il prossimo turno Pessina, Verre, Rrahmani e Lazovic mentre tra i ducali a rischio ci sono Laurini, Grassi, Hernani e Darmian.

La 29ª giornata di Serie A si concluderà giovedì 2 luglio con i match Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Al Gewiss Stadium tra i lanciatissimi nerazzurri solo Palomino verrà squalificato in caso di ammonizione, problemi invece per Gattuso con Koulibaly, Zielinski, Mertens, Milik e Demme tutti inseriti nella lista dei diffidati. Nello stesso elenco figurano anche Santon, Kluivert e Dzeko nella Roma e Troost Ekong, Netorovski e Sema nell’Udinese.