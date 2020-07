Pericolo giallo in Serie A in vista della 32ª giornata che si disputerà sabato 11 e domenica 12 luglio. Nella Juve a rischio Bentancur, problemi in casa Inter dove sono ben cinque i giocatori che alla prossima ammonizione saranno squalificati. Nel Milan rischia Rebic, nel Napoli tre 'titolarissimi' di Gattuso al prossimo cartellino giallo verranno fermati dal giudice sportivo.

I diffidati della 32ª giornata di Serie A

La lunga lista dei diffidati in Serie A per la 32ª giornata parte da quelli di Lazio-Sassuolo, con Acerbi, Cataldi e Lazzari a rischio squalifica, così come Peluso, Bourabia, Magnanelli, Obiang e Berardi tra i neroverdi.

Quattro a testa i giocatori che in caso di ammonizione verranno squalificati in Brescia-Roma, si tratta da una parte di Chancellor, Sabelli, Dessena e Spalek, e dall’altra di Santon, out per infortunio, Diawara, Kluivert e Dzeko. Meno problemi per Juventus e Atalanta che devono temere solo per le eventuali sanzioni disciplinari a Bentancur, Cuadrado, Castagne e Dijmsiti.

La domenica di Serie A si apre alle 17:15 con Genoa-Spal ed è il Grifone a dover temere di più il “pericolo giallo” visto che Ghiglione, Zapata, Cassata, Favilli e Pandev al prossimo giallo saranno squalificati. Stesso destino per Vicari, Di Francesco e Valdifiori tra i ferraresi. Lykogiannis, Ionita, Simeone, Nandez, Petriccione e Rispoli dovranno invece fare molta attenzione nei novanta minuti di Cagliari-Lecce.

Bennacer e Milik tra i diffidati in Serie A

Sono otto i giocatori inseriti nella lista dei diffidati nella sfida di Serie A di domenica tra Fiorentina e Verona, si tratta di Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Verre, Rrahmani, Lazovic e Amrabat. In Parma-Bologna particolare attenzione dovranno fare i sei ducali a rischio squalifica: Laurini, Grassi, Kucka, Kurtic, Brugman e Darmian, per il Bologna in lista ci sono Dijks, Palacio e Medel.

Il prossimo cartellino giallo manderà in squalifica ben cinque giocatori della Sampdoria, Colley, Ferrari, Murru, Linetty, Vieira. Non se la passa di certo meglio l’avversario dei blucerchiati l’Udinese che al prossimo giallo perderà Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski e Okaka.

Per chiudere il riepilogo dei diffidati per la 32ª giornata di Serie A mancano solo i due posticipi serali di domenica.

In Napoli-Milan ci sono nomi molto pesati che sono a rischio squalifica, Gattuso dovrà cercare di far mantenere la calma a Zielinski, Mertens e Milik; Pioli dovrà fare lo stesso con Musacchio, Romagnoli, Bennacer e Rebic. Pessima la situazione in casa Inter con Conte che alla prossima ammonizione vedrà entrare in squalifica de Vrij, Godin, Borja Valero, Gagliardini e Vecino. Nel Torino i diffidati per domenica sera saranno Sirigu, Lukic e Rincon.