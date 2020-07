Il Calciomercato estivo sarà probabilmente caratterizzato da molti scambi. Inoltre, alcune società proveranno a sfruttare qualche opportunità attingendo al mercato dei parametri zero. Secondo calciomercato.com, un ex attaccante della Juventus potrebbe approdare in Italia: Sebastian Giovinco potrebbe essere un rinforzo importante per Parma o Benevento. L'ex Juventus potrebbe decidere di rilanciarsi in Serie A e magari puntare ad una possibile convocazione in nazionale in vista degli Europei 2021. Attualmente il centrocampista offensivo gioca nell'Al-Hilal ma con ogni probabilità potrebbe liberarsi dalla società asiatica in caso di un'offerta importante dal campionato italiano.

Giovinco potrebbe tornare in Italia: piace a Parma e Benevento

Secondo il sito sportivo calciomercato.com, Sebastian Giovinco potrebbe far ritorno in Serie A in vista della prossima stagione calcistica. Ci sarebbero infatti il Parma e il Benevento interessate al classe 1987. Proprio nella squadra emiliana Giovinco si è affermato come uno dei principali talenti del calcio italiano, dal 2010 al 2012, prima di tornare alla Juventus fino al 2015. Successivamente il trasferimento al Toronto, nella Major League Soccer. Leader indiscusso nella società canadese, nel 2019 il centrocampista offensivo ha deciso di accettare l'offerta proveniente dall'Al-Hilal, squadra con sede a Riad, in Arabia Saudita.

Come dicevamo, oltre al Parma, ci sarebbe anche il Benevento, che ha vinto il campionato di Serie B. L'intenzione della società campana è quella di costruire una squadra che sia un mix fra giovani e giocatori d'esperienza. Dopo Remy, a Benevento potrebbe arrivare anche Giovinco.

Giovinco e Mandzukic opportunità di mercato

Sebastian Giovinco potrebbe quindi far ritorno in Serie A ma dovrà però liberarsi dal contratto che attualmente lo lega all'Al-Hilal. Attualmente infatti ha un'intesa contrattuale con la società saudita fino al 31 dicembre 2021. Diversa invece è la situazione di Mario Mandzukic, che ha già ufficializzato la rescissione di contratto con la società di Qatar Al-Duhail.

La punta croata infatti vorrebbe tornare in Europa per rilanciarsi in un campionato più competitivo. L'obiettivo dell'ex punta della Juventus è quello di partecipare agli Europei 2021 con la sua Croazia. Nonostante il suo addio alla nazionale del suo paese dopo i mondiali di Russia 2018, non è escluso che la punta croata possa ripensarci e dare il suo contributo nella massima competizione europea per nazioni.