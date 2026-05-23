Hellas Verona-Roma domenica sera chiuderanno la stagione 2025/26 con due stati d’animo e motivazioni completamente differenti. I padroni di casa, già retrocessi aritmeticamente in Serie B, proveranno almeno a salutare il proprio pubblico con una prestazione dignitosa e orgogliosa dopo un campionato estremamente complicato. La Roma, invece, si giocherà una fetta enorme del proprio futuro europeo e societario.

Con una vittoria al Bentegodi, infatti, la formazione allenata da Gian Piero Gasperini chiuderebbe il campionato al quarto posto, conquistando così l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Un traguardo che nella Capitale manca ormai da sette stagioni e che rappresenterebbe una svolta decisiva sia sul piano economico che tecnico per il progetto dei Friedkin.

Gasperini perde Wesley e Ndicka: Roma obbligata a vincere

La Roma arriverà all’appuntamento con due assenze pesanti. Gian Piero Gasperini dovrà infatti rinunciare a Wesley, espulso nel derby contro la Lazio e quindi squalificato per l’ultima giornata. A mancare sarà anche Evan Ndicka, fermato da un problema muscolare accusato proprio nella stracittadina.

Due defezioni importanti soprattutto per gli equilibri difensivi giallorossi, ma che non cambiano l’obiettivo della squadra: vincere per blindare il quarto posto senza dover guardare i risultati delle concorrenti.

Gasperini dovrebbe quindi affidarsi ancora una volta alla qualità offensiva di Paulo Dybala e alla velocità di Donyel Malen, chiamati a trascinare la Roma nella partita più importante della stagione.

Le probabili formazioni di Hellas Verona - Roma

L’Hellas Verona dovrebbe scendere in campo con Montipò tra i pali, difesa composta dall'ex Nelsson, Edmundsson e Valentini. Sugli esterni agiranno Belghali e Frese, mentre in mezzo spazio ad Akpa Akpro, Lovric e Bernede. In avanti toccherà a Suslov supportare Bowie.

La Roma dovrebbe rispondere con Svilar in porta, Ghilardi, Mancini ed Hermoso nel terzetto arretrato. A centrocampo spazio a Celik, Cristante, Koné e Rensch, mentre sulla trequarti Dybala e Malen fiancheggeranno uno fra Pisilli e Soulé.

Dove e come vedere Hellas Verona - Roma

La partita fra Hellas Verona e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.