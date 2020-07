Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero sta già lavorando per la prossima stagione, in vista della riapertura della prossima sessione di mercato, che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, settore del campo che ha mostrato innumerevoli lacune anche in questa stagione, nonostante l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Alcuni giocatori, infatti, non si sono del tutto ambientati, come per esempio Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey, mentre altri, come Federico Bernardeschi, hanno faticato a trovare continuità nelle prestazioni.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportate dal quotidiano spagnolo Don Balon, la Juventus avrebbe messo nel mirino Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, infatti, starebbe pensando di lasciare il Real Madrid per proseguire la sua carriera altrove. Il giocatore classe 1990 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ma avrebbe bisogno di nuovi stimoli.

Sempre stando al quotidiano iberico, la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione, dal momento che l'ex centrocampista del Bayern Monaco sarebbe un profilo assai gradito sia al tecnico Maurizio Sarri che al direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Mercato Juventus, possibile colpo Toni Kroos per il centrocampo

Come riporta Don Balon, la Juventus sarebbe fortemente interessata a Toni Kroos, certamente uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo in Europa. Il club bianconero avrebbe inoltre già presentato un'offerta per l'ex Bayern Monaco.

Kroos starebbe seriamente valutando l'offerta; la chiave per tale operazione di mercato potrebbe essere Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è infatti molto amico di Kroos, giocatore con il quale ha vinto praticamente tutto con la maglia del Real Madrid. Con l'arrivo del centrocampista tedesco, la Juventus rivoluzionerebbe il reparto mediano.

L'unico centrocampista bianconero sicuro della conferma a Torino sembra essere Rodrigo Bentancur, autore di una stagione dalle prestazioni maiuscole.

Juventus, piacerebbe Donny van de Beek

Un altro giocatore che sarebbe seguito con grande attenzione dalla Juventus è Donny van de Beek. Il talento dell'Ajax potrebbe essere uno dei volti nuovi in casa bianconera nella prossima stagione.

Il Real Madrid avrebbe abbandonato la trattativa con il club olandese e la Juventus potrebbe approfittare di questa situazione.