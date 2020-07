Si preannuncia bollente, come non mai, l'estate del Calciomercato della Juventus. Tanti i nomi sul tavolo come possibili partenti, da Rugani a Rabiot. Ma altrettanti sono anche i possibili in entrata, da Kroos a Higuain.

Nomi sul taccuino: i possibili partenti

Non sarà certo facile per Fabio Paratici e Pavel Nedved gestire la delicata situazione entrate-uscite del prossimo mercato della Juventus, sia per l'oneroso ingaggio di tanti giocatori, che scoraggia le pretendenti, sia perché spesso le esigenze della società vanno a scontrarsi con quelle dei calciatori stessi, specie quando sono messi in un angolo e considerati fuori dal progetto tecnico e futuro della squadra.

Per quanto riguarda i nomi in uscita, il Pipita Higuain potrebbe non essere più un giocatore della Juventus il prossimo anno, nonostante la sua volontà di restare. Voce confermata dal fatto che la Juve sta cercando un nuovo tassello per l'attacco, da affiancare a Ronaldo e Dybala.

Il centrocampo, dopo aver già ceduto Pjanic, potrebbe perdere Blaise Matuidi e Sami Khedira, che non rientrerebbero più nel progetto tecnico della squadra capitanata da mister Sarri. Rabiot e Ramsey, non avendo del tutto convinto la società a fronte dei loro top-ingaggi, potrebbero non rientrare più anche loro nei piani della società, ed essere impiegati come scambi o contropartite. Per la difesa invece, con i confermatissimi de Ligt e Demiral, al momento sono due i nomi che potrebbero avere già i bagagli pronti: Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Alcuni giocatori potrebbero diventare anche le contropartite tecniche da impiegare come risorsa per eventuali operazioni in entrata: i nomi in uscita in questo caso potrebbero essere Federico Bernardeschi o giocatori prossimi al rientro in quanto già di proprietà, come Luca Pellegrini dal Cagliari e Romero dal Genoa.

I possibili ingressi: la lista dei desideri

Il reparto che più di tutti verrà travolto dai cambiamenti dovrebbe essere quello del centrocampo. Acquisiti già Arthur dal Barcellona e Kulusevski dal Parma per dare sostanza e nuova linfa, piacciono i nomi di Locatelli e Boga del Sassuolo. Pare sceso un po' l'interesse invece per Tonali del Brescia.

Dall'estero invece vanno sempre di moda nomi più altisonanti come quelli di Pogba, Willian e Jorginho. Ma per questi serviranno operazioni di mercato più complesse. Voci dalla Spagna inoltre vorrebbero un forte interesse di Paratici per il fuoriclasse tedesco Toni Kroos del Real Madrid.

Per l'attacco la Juventus dovrebbe puntare tutto su Arkadiusz Milik dal Napoli, e se non dovesse arrivare l'alternativa potrebbe essere il non più giovanissimo Dzeko dalla Roma.

Per quanto riguarda il tecnico, diverse indiscrezioni dicono che Sarri sarebbe tutt'altro che confermato, ma per questo occorre capire come si concluderà questa stagione.