La lista dei diffidati della 34ª giornata di Serie A è lunga e tra i giocatori a rischio ci sono molti elementi fondamentali in tante squadre. Nella Juventus al prossimo giallo sarà squalifica per Bonucci, nell’Inter attenzione soprattutto a de Vrji, pessime notizie per Genoa e Fiorentina che hanno rispettivamente sette e sei giocatori nell’elenco.

Tutti i diffidati della prossima giornata di Serie A

La lunga lista dei diffidati della 34ª giornata parte dal primo match Verona-Atalanta con Verre, Rrahmani, Lazovic, Amrabat, Castagne, Djimsiti e Hateboer tutti a rischio squalifica. In Cagliari-Sassuolo il prossimo cartellino giallo sarà fatale, sportivamente parlando, per Lykogiannis, Simeone e Nandez tra i sardi e Peluso, Ferrari, Obiang, Muldur e Kyriakopoulos tra in neroverdi.

La scure del giudice sportivo potrebbe abbattersi pesantemente anche su Milan e Bologna che sfideranno nel prossimo turno di Serie A. La squadra di Pioli ha tra i diffidati Hernardez, Musacchio, Romagnoli, Bennacer e Rebic, per Mihajlovic nello stesso elenco di sono Djiks, Palacio e Medel.

Parma-Sampdoria sarà una partita da giocare con molta attenzione per nove giocatori. Il “giallo” costerà la squalifica ai ducali Laurini, Kurtic, Kucka e Brugman, e ai blucerchiati Colley, Ferrari, Murru, Linetty e Vieira, ricordiamo che nella prossima giornata ci sarà il derby di Genova. Rischiano in sei invece in Brescia-Spal, si tratta di Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek, Vicari e Di Francesco che è infortunato e quindi non sarà della sfida.

Pericolo giallo per Bonucci e Gagliardini

Rischia di andare in affanno la Fiorentina che contro il Torino potrebbe vedere squalificati Pulgar, Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola e Pulgar. Tra i granata tra i diffidati ci sono Sirigu, Lukic, Meitè e Rincon. In Genoa-Lecce sono ben sette i calciatori che verranno squalificati nel Grifone in caso di ammonizione, Masiello, Ghiglione, Zapata, Cassata, Favilli, Pandev e Goldaniga, dall’altra parte la lista comprende Gabriel, Petriccione e Rispoli.

In Napoli-Udinese i diffidati sono Zielinski, Mertens e Milik tra gli azzurri, e Stryger Larsen, Troost-Ekong, Fofana e Nestorovski tra i friulani. Passiamo alle sfide che valgono punti importanti nella corsa Scudetto. Domenica sera c’è Roma-Inter con a rischio squalifica Santon, Kluivert, Diawara e Dzeko, nei capitolini, e de Vrij, Borja Valero, Gagliardini e Vecino tra i nerazzurri.

Nomi pesanti nella lista dei diffidati prima di Juventus-Lazio, Bonucci, Bentancur e Rabiot saranno squalificati in catodi ammonizione al pari di Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari e Lucas Leiva.