La Juventus in estate potrebbe proseguire la politica sui giovani già adottata lo scorso Calciomercato estivo. Gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini, a cui ha fatto seguito quello di Kulusevski (formalizzato a gennaio) dimostrano la volontà della società bianconera di ringiovanire ma anche di garantire qualità alla rosa di Maurizio Sarri. Dopo Arthur Melo (ufficializzato a fine giugno) potrebbe arrivare anche Manuel Locatelli.

Come scrive calciomercato.com, la Juventus avrebbe individuato nel centrocampista classe 1998 del Sassuolo un possibile rinforzo per la mediana bianconera. L'ex Milan partirebbe come alternativa ai titolari, ma la sua duttilità (può giocare sia da regista che da mezzala) gli darebbe molte possibilità di raccogliere un importante minutaggio nella Juventus.

Locatelli ha una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe evitare di spendere una somma del genere offrendo alla società emiliana anche una contropartita tecnica.

Juventus, Nicolussi Caviglia possibile carta per Locatelli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus, per abbassare l'esborso finanziario, potrebbe offrire il centrocampista offensivo Hans Nicolussi Caviglia al Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli. Il giocatore classe 2000, prodotto del vivaio bianconero, è attualmente in prestito in Serie B al Perugia, dove finora ha totalizzato 23 presenze, condite da una rete. Considerando i buoni rapporti fra Sassuolo e Juventus, non è escluso che l'affare possa andare in porto.

L'eventuale arrivo di Locatelli seguirebbe quello di Arthur Melo, ufficializzato a giugno nell'ambito dell'affare che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona. Considerando però che Khedira, Matuidi, Ramsey e Rabiot sono a rischio partenza, non è escluso che possano esserci altri importanti arrivi in estate per la mediana bianconera.

Oltre a Locatelli infatti, vi sono altri nomi importanti accostati alla Juventus, su tutti quelli di Paul Pogba e di Houssem Aouar.

Il mercato della Juventus

Quella che potrebbe portare a Paul Pogba rimane però una trattativa complicata per la Juventus. Anche se il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Manchester United potrebbe facilitare una partenza del centrocampista francese.

Proprio la società bianconera metterebbe sul piatto Aaron Ramsey e Adrien Rabiot pur di arrivare al nazionale francese. Per quanto riguarda Aouar, si era parlato di una possibile trattativa fra Lione e Juventus che coinvolgerebbe anche Blaise Matuidi.

È lecito attendersi, inoltre, un importante investimento nel settore avanzato. La probabile partenza di Gonzalo Higuain potrebbe portare la Juventus a effettuare un acquisto di qualità anche in avanti: fra i possibili candidati alla sostituzione della punta argentina ci sono Arkadius Milik, Gabriel Jesus e Luka Jovic.