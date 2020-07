Starebbe per svanire il sogno Paul Pogba per il Calciomercato della Juventus. Secondo il Sun, il Manchester United alla fine della stagione dovrebbe annunciare il rinnovo del contratto del giocatore che, di conseguenza, non lascerebbe l'Inghilterra.

Una notizia che potrebbe cambiare le mosse di Fabio Paratici per il futuro del centrocampo di Sarri. Il francese è stato corteggiato a lungo e un suo ritorno avrebbe dato maggiore consistenza a un reparto che è comunque destinato a cambiare pelle. Pjanic è già un giocatore del Barcellona - anche se cambierà maglia solamente a settembre - in cambio a Torino arriverà Arthur.

Continua la ricerca di un regista puro che possa dare le giuste geometrie alla manovra della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: svanisce il sogno Pogba

Paul Pogba quindi quasi certamente non sarà il colpo di calciomercato della Juventus. Secondo il Sun, il calciatore francese avrebbe deciso di rinnovare il contratto con il Manchester United. L'accordo sarebbe scaduto nel 2021 ed è per questo che la sua partenza è stata un argomento caldo nell'ultimo anno. L'annuncio del rinnovo sarebbe previsto dopo la conclusione di questa stagione. Il centrocampista si sarebbe convinto della bontà del progetto tecnico dello United, spegnendo di fatto i sogni della Juventus relativi ad un suo eventuale ritorno.

Paratici pare che da diversi mesi stesse provando a raggiungere l'intesa con il Manchester United per il transalpino che, avendo solo un anno di contratto, poteva anche essere cedibile. Le indiscrezioni si sono susseguite per giorni, si è parlato ad esempio di presunte contropartite tecniche da inserire nell'affare Pogba, come Douglas Costa, Ramsey e Rabiot.

Tutto però sarebbe saltato, con il giocatore destinato a restare in Inghilterra, anche se ancora non si conoscono i dettagli del rinnovo.

La Juventus non sarebbe però l'unica squadra a rimanere a bocca asciutta. Il Real Madrid infatti avrebbe fatto le sue mosse per provare a portare Pogba alla corte di Zidane.

Il tecnico francese pare lo avesse messo in cima alla sua lista dei desideri. Lista che, però, prossimamente dovrebbe cambiare.

Le altre mosse della Juventus a centrocampo

Il calciomercato della Juventus a centrocampo com molta probabilità dovrà cambiare i suoi obiettivi. Svanito il sogno Pogba, il mirino sarebbe stato spostato su un regista puro. Jorginho è il preferito di Sarri che già lo ha allenato e fatto crescere sia al Napoli che al Chelsea. In questa fase l'azzurro sta giocando poco con i Blues, anche se Lampard nelle sue dichiarazioni ha sempre detto di non vedere all'orizzonte un futuro lontano da Londra per Jorginho. Bisogna capire se sarà il giocatore a spingere per l'addio se dovesse essere relegato ad un posto da comprimario a lungo.

Il prezzo del cartellino si starebbe tra l'altro svalutando: se prima il Chelsea chiedeva 60 milioni, adesso il costo sarebbe di 40 milioni di euro.

In risalita sarebbero anche le quotazioni di Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta crescendo giorno dopo giorno. I rapporti della Juventus con i neroverdi sono ottimi, ma va detto che Carnevali, amministratore delegato degli emiliani, in una recente intervista a Tuttosport ha dichiarato di non volersi privare né di Locatelli, né degli altri gioielli come Boga e Berardi. Il calciomercato della Juventus ruota tutto intorno al centrocampo, con il sogno Pogba da rimettere nel cassetto e altre operazioni da portare avanti.