Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La sessione di calciomercato, a causa dello slittamento dovuto all'emergenza sanitaria, andrà dall'1 settembre al 5 ottobre ed il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. I vertici del club bianconero stanno valutando alcuni profili di caratura internazionale per l'attacco, considerando il fatto che Gonzalo Higuain potrebbe lasciare Torino.

Il centravanti argentino, infatti, non sembra rientrare nei progetti della Juventus, sia a causa dell'età avanzata, sia per l'ingaggio troppo elevato. Stando a quanto riporta il quotidiano romano Il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Duvan Zapata. Potrebbe essere l'attaccante colombiano dell'Atalanta il prossimo colpo in attacco del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Zapata in attacco

Come si apprende dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo per l'attacco della Juventus sarebbe diventato Duvan Zapata, autore di un'ottima stagione con la maglia dell'Atalanta. Il colombiano avrebbe infatti superato Arkadiusz Milik del Napoli per quanto riguarda le preferenze di Fabio Paratici.

La trattativa per il centravanti polacco sarebbe ad un punto morto e non si sarebbe ancora sbloccata. Il numero uno del club partenopeo Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 40 milioni di euro per Milik, una cifra che la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di sborsare. La Juventus avrebbe dunque deciso di puntare tutto sull'attaccante colombiano, il quale avrebbe superato, nell'indice di gradimento, anche Raul Jimenez del Wolverhampton e Gabriel Jesus del Manchester City.

Il club bianconero, inoltre, avrebbe già presentato una prima proposta all'Atalanta: 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin. Il talentuoso portiere, attualmente in prestito al Genoa, compirà 28 anni a novembre. Gonzalo Higuain, con ogni probabilità, dovrebbe partire; al centravanti argentino, infatti, non è stato proposto il rinnovo dopo i suoi numerosi segnali di insofferenza.

Duvan Zapata sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche, le quali permetterebbero al colombiano, almeno sulla carta, di integrarsi alla perfezione con Cristiano Ronaldo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.