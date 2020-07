La Juventus ha Milik nel mirino e continua a lavorare con il Napoli per trovare l’accordo. Il polacco ha il gradimento sia della società che di Maurizio Sarri, inoltre lui stesso avrebbe già messo i bianconeri in cima alla sua lista di gradimento. Insomma, alcuni tasselli della trattativa stanno iniziando ad andare al proprio posto, ma manca ancora l’accordo tra i club. Il Napoli valuta l’attaccante 40 milioni, una cifra che Paratici non sarebbe disposto a spendere secondo Tuttosport. Il motivo è presto spiegato, il prezzo è troppo alto per un calciatore il cui contratto scadrà il prossimo giugno.

I Campioni d’Italia, forti della volontà del giocatore, sanno che De Laurentiis rischia di perderlo a zero e quindi proveranno a giocare al ribasso.

Juventus – Napoli, niente scambio tra Milik e Bernardeschi

La Juventus per arrivare a Milik vorrebbe mettere mano al portafogli meno possibile, così è pronta ad inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche. Si è parlato di Perin, ma gli azzurri hanno già Ospina e Meret, di Rugani e Romero, ma in difesa per il Napoli tutto dipenderà dal futuro di Koulibaly, quindi per ora i due nomi sono in stand by. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche Luca Pellegrini, terzino sinistro che è cresciuto molto durante questo anno in prestito al Cagliari.

La vera carta vincente doveva essere Federico Bernardeschi. Il talento azzurro continua a non convincere in bianconero, gioca molto, ma spesso non riesce a rendere come faceva lo scorso anno.

Così l’idea della Juve era quella di proporre uno scambio Milik-Bernardeschi al Napoli. Una possibilità che i due allenatori vedrebbero di buon occhio, con Sarri che non reputa l’esterno fondamentale, e vuole il polacco, e Gattuso che accoglierebbe a braccia aperte l’ex Fiorentina.

I problemi al momento sono due: il primo è l’ingaggio dello juventino, troppo alto (4 milioni a stagione) per i canoni azzurri. Il secondo è stato rivelato oggi dal Corriere del Mezzogiorno: il Napoli infatti preferirebbe lanciarsi su Boga per rinforzare la batteria di esterni di Gattuso. Se davvero dovesse essere questa la volontà di De Laurentiis, a quel punto Bernardeschi non servirebbe più e lo scambio con Milik sarebbe un’ipotesi non percorribile.

Non solo Milik, le altre idee per il nuovo attaccante della Juve

Viste le difficoltà per arrivare a Milik, la Juventus continua a scandagliare il mercato per capire come riempire il vuoto che lascerà Higuain, dato da tempo in partenza. Serve un partner di Cristiano Ronaldo che riempia l’area di rigore, un bomber che aggiunga fisicità e sappia giocare per la squadra. Il polacco è uno dei preferiti perché ha tutte queste caratteristiche e ha già lavorato con Sarri. Nella lista di Paratici sta scalando però posizioni Raul Jimenez, centravanti del Wolverhampton che in questa stagione ha fatto faville. La regia del possibile colpo di mercato è affidata a Jorge Mendes, stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, che starebbe tirando i fili per far spostare il suo assistito in un grande club.

Oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Manchester United su Jimenez, all’orizzonte quindi si prepara un’asta con costi dell’operazione che potrebbero salire.

Sulla griglia di partenza in questa lunga corsa alla maglia numero 9 della Juventus, ci sono anche altre nomi. I buoni rapporti con la Roma potrebbero consentire a Paratici di avere una corsia preferenziale per Edin Dzeko. I due club ne hanno già parlato, ma vista l’età al momento il bosniaco non è una prima scelta. Da non scartare anche il nome di Lacazette che sembra in uscita dall’Arsenal. Con i gunners si potrebbe imbastire uno scambio tutto francese con Rabiot, gradito ai londinesi. Il centrocampista però nelle ultime settimane sta dimostrando di poter essere un giocatore utile e per questo ogni discorso sulla sua possibile uscita per ora è stato rimandato.

L’ultimo obiettivo sulla lista bianconera è Duvan Zapata dell’Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin. Offerta che Percassi avrebbe già restituito al mittente con un secco “no” blindando il colombiano. Tanti nomi, tante trattative per una maratona di mercato che la Juventus dovrà cercare di concludere il prima possibile. Sarri ha bisogno di un centravanti, Milik e Jiimenez al momento sono in pole position, ma si sa, le vie del mercato sono infinite e da qui a settembre tutto può succedere.