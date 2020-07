La Juventus in estate potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della rosa. Sono tanti i giocatori a rischio cessione, che potrebbero finanziare di conseguenza gli acquisti. Uno dei principali indiziati a lasciare Torino è il centrocampista offensivo Douglas Costa. Il brasiliano infatti ha molto mercato, piace al Manchester City, che non avrebbe di certo problemi a versare nelle casse della Juventus circa 50 milioni di euro. Come scrive Don Balon potrebbe esserci però un'altra squadra sul giocatore, ovvero il Barcellona. Secondo il sito sportivo spagnolo, il brasiliano potrebbe essere la carta giusta per arrivare alla punta del Barcellona Antoine Griezmann.

Il francese piace molto alla dirigenza bianconera su di lui pesa non tanto il costo del cartellino ma l'ingaggio che percepisce. I 22 milioni di euro a stagione potrebbero essere uno scoglio insormontabile per la trattativa, con la Juventus che in questa fase è impegnata a diminuire il monte ingaggi della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Juventus, possibile scambio Douglas Costa-Griezmann con il Barcellona

Secondo il giornale sportivo spagnolo, la Juventus avrebbe offerto Douglas Costa per Antoine Griezmann. Come è noto infatti la società bianconera è alla ricerca di un sostituto di Higuain, che dovrebbe lasciare Torino in estate per far ritorno in Argentina al River Plate. Lo stipendio del francese però non faciliterebbe la trattativa, a meno che decida di accettare una riduzione consistente del suo ingaggio stagionale.

L'eventuale arrivo di Griezmann a Torino non trova conferme fra i media sportivi italiani, che invece parlano di un possibile investimento su Arkadius Milik. La punta del Napoli sarebbe ritenuto il sostituto ideale di Higuain dal punto di vista tecnico e fisico, essendo una prima punta più di Griezmann.

Juventus, possibile cessione di Douglas Costa

Per quanto riguarda Douglas Costa, la sua cessione in estate è probabile. Dalla sua partenza infatti la Juventus potrebbe incassare circa 50 milioni di euro, soldi utili per arrivare evidentemente ad Arkadius Milik. Inoltre la società bianconera sarebbe pronta ad investire anche a centrocampo, considerando le possibili partenze di Khedira, Matuidi e Ramsey.

Proprio per la mediana potrebbero essere almeno due gli innesti: un regista ed una mezzala. Davanti alla difesa il rinforzo ideale potrebbe essere Jorginho del Chelsea, valutato circa 50 milioni di euro dalla società inglese. Piace molto anche Houssem Aouar del Lione, che potrebbe arrivare grazie all'inserimento di una contropartita tecnica apprezzata dalla società francese, ovvero Blaise Matuidi.