La Juventus è molto attiva in questo periodo sul Calciomercato. Il club bianconero sta cercando un esterno di qualità per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Robin Gosens dell'Atalanta. Il giocatore orobico è forse il più forte nel suo ruolo nel nostro campionato e ha messo a segno ben nove reti in 28 partite disputate in serie A, servendo anche sei assist. Le sue prestazioni sono inoltre migliorate con il tempo. La Juventus è da tempo alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche ed il terzino dell'Atalanta piace moltissimo al tecnico bianconero Maurizio Sarri. Il club bianconero ha poche alternative a sinistra ad Alex Sandro, dunque l'acquisto di Gosens sarebbe veramente un ottimo colpo di mercato.

L'esterno tedesco potrebbe diventare l'uomo giusto per la linea a quattro di Maurizio Sarri. Non sarà però facile per la Juventus arriverà al giocatore dell'Atalanta, sul quale ci sono alcuni top club europei.

Mercato Juventus, possibili obiettivi Gosens e Allan

L'Atalanta, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il giocatore di nazionalità tedesca, che viene valutato tra i trentacinque ed i quaranta milioni di euro. La Juventus, ha però ottimi rapporti con il club bergamasco, come dimostrano gli ultimi affari effettuati, ovvero l'arrivo di Kulusevski a Torino e quello di Muratore a Bergamo. Non si esclude, dunque, che Robin Gosens possa diventare bianconero nella prossima sessione di calciomercato (che inizierà l'1 settembre ed andrà avanti fino al 5 ottobre).

Un altro giocatore molto gradito alla Juventus sarebbe Allan. Il club bianconero sta infatti cercando da tempo un centrocampista di qualità con le caratteristiche tecniche del brasiliano, molto apprezzato, peraltro, dal tecnico del club sabaudo Maurizio Sarri. Il giocatore classe 1991 sembra ormai ai margini del Napoli e potrebbe essere il prossimo rinforzo della Juventus per il reparto mediano (che sarà orfano di Miralem Pjanic).

Sarri lo conosce molto bene per averlo già allenato sotto il Vesuvio, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di scendere sotto i quarantacinque milioni di euro come richiesta economica. La Juventus, comunque, potrebbe decidere di inserire delle contropartite tecniche per abbassare le richieste della società partenopea.

Nelle ultime ore si è parlato di Romero (che tornerà dal prestito al Genoa), Pellegrini e Rugani.