Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata in campo per allenarsi in vista della gara contro il Milan. I bianconeri per il match contro i rossoneri dovranno fare a meno di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. Il numero 4 juventino sarà sostituito da Daniele Rugani, mentre al posto della Joya toccherà probabilmente a Gonzalo Higuain. Il Pipita però non è ancora al top della forma visto che non ha i novanta minuti nella gambe. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Milan, Maurizio Sarri ha aggiornato i cronisti sulle condizioni del Pipita e ha anche parlato del rapporto che lo lega all'argentino: "Durante la stagione ho letto che ho litigato un po' con tutti, in realtà l’unico con cui litigo è Higuain".

Dunque, il rapporto tra il tecnico toscano e il Pipita è caratterizzato da alti e bassi proprio perché il numero 21 juventino ha bisogno di essere spronato. Sarri: "Forse perché anche lui necessita di avere un contraltare aggressivo per tirare fuori il meglio".

La Juventus punta su Higuain

Domani sera, la Juventus non avrà a disposizione Paulo Dybala. Maurizio Sarri per sopperire all'assenza dell'argentino si affiderà a Gonzalo Higuain. Contro il Milan, dunque, l'attacco della Juventus sarà composto dal Pipita, da Cristiano Ronaldo e da uno fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il numero 33 juventino sembra favorito su Douglas Costa per completare il tridente offensivo della Juventus. Inoltre, quest'oggi, Sarri ha spiegato che Higuain sta meglio dal punto di vista mentale: "Negli ultimi giorni si e allenato con più continuità, sembra stare bene in questo momento".

Pochi dubbi in casa Juventus

La Juventus, in vista del match contro il Milan, dovrebbe fare qualche cambio anche se le rotazioni non saranno eccessive. In porta si rivedrà Wojciech Szczesny. Davanti a lui toccherà a Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Danilo. A disposizione di Sarri dovrebbero tornare anche Giorgio Chiellini e Alex Sandro che però dovrebbero partire dalla panchina.

A centrocampo, invece, non è da escludere un turno di riposo per Miralem Pjanic che potrebbe essere sostituito da Blaise Matuidi. Il francese, chiaramente, agirà da mezz'ala, mentre Rodrigo Bentancur si muoverebbe in cabina di regia. A completare la mediana dovrebbe esserci Adrien Rabiot. Inoltre, Sarri può contare anche su Aaron Ramsey e non è da escludere che il gallese trovi spazio magari a gara in corso.

Ogni dubbio di formazione verrà risolto solo nella giornata di domani martedì 7 luglio.