Andrea Belotti e Armando Izzo sarebbero due obiettivi sensibili per il Calciomercato della Fiorentina. Iachini vorrebbe ripartire con un difensore centrale in più, da aggiungere ai vari Pezzella, Caceres e Milenkovic, ma il vero obiettivo sarebbe un nuovo centravanti. La possibile cessione, in prestito di Vlahovic, che piace al Verona, e la situazione ancora tutta da decifrare di Cutrone, rischiano di lasciare un vuoto negli schemi del tecnico. In attacco i soli Ribery e Chiesa non bastano, serve un bomber vero, già pronto per la Serie A e che possa garantire un bel numero di gol.

Calciomercato Fiorentina, incontro per Belotti

L’identikit porta dritto ad Andrea Belotti del Torino, un’operazione che sarebbe straordinaria per la Fiorentina. Nelle ultime ore sembra che i dirigenti viola si siano incontrati con quelli del Torino per capire se si possa sviluppare una trattativa. Al momento non sembrano esserci molte possibilità. Il Gallo è il punto di riferimento dei granata, l’arrivo di Giampaolo non ha cambiato le cose, e senza di lui l’attacco sarebbe da rifondare. Oltre alla questione tecnica, c’è l’ostacolo economico. Per Urbano Cairo Andrea Belotti è incedibile, l’unico modo per fargli cambiare idea sarebbe quella di mettere sul piatto 50 milioni di euro, probabilmente troppi per la Fiorentina.

E’possibile che la pista non venga abbandonata, ma altri profili sono al vaglio della dirigenza. Il preferito al momento sarebbe Piatek che dopo il grande exploit con il Genoa si è un po’ perso. La sua esperienza al Milan, iniziata bene, si è esaurita con il passaggio all’Herta Berlino dove in sedici gare ha messo a segno 5 gol.

Il bottino è abbastanza magro ma Iachini stravede per il centravanti polacco e poi vicino a lui ci sarebbe anche Kouamè, la sua spalla ai tempi della pioggia di gol nel Genoa.

Anche Izzo nel mirino della Viola

Il secondo reparto da sistemare in casa Fiorentina è la difesa. Armando Izzo piace perché gioca da tempo nella difesa a tre e quindi sarebbe più propenso rispetto ad altri ad entrare nei meccanismi tattici di Iachini.

Sia al Genoa che al Torino è stato il perno di questo sistema di gioco, ma la concorrenza è molto alta. Il Napoli si è inserito con forza in questa corsa che potrebbe portare ad un trasferimento lontano dalla Mole. Izzo potrebbe essere il prescelto per fare cassa , anche perché la folta batteria di centrali granata non servirebbe a Giampaolo che sicuramente passerà alla difesa a quattro.

L’alternativa a Izzo per la Fiorentina è il capitano del Cagliari Ceppitelli. Questa operazione sarebbe più facile da portare a termine visti i buoni rapporti tra i club e il contratto in scadenza del giocatore a fine 2021. Il rinnovo sembra lontano e il rischio di perderlo a zero aumenta di giorno in giorno, i sardi potrebbero così avvallare la cessione del proprio centrale che a Firenze sarebbe un’ottima alternativa dei titolari.

A proposito di questi ultimi, la ferma volontà di Commisso è quella di non lasciare partire Pezzella e Milenkovic, il primo sarebbe vicino al rinnovo con la Fiorentina, il secondo è obiettivo di molti club ma la richiesta viola è di 40 milioni di euro, al momento troppi per tutti.