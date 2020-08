Tempo di mercato per il Crotone che guarda alla costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A. Il club calabrese sarebbe alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti, calciatori giovani ma già pronti alla categoria uniti ad elementi più esperti per creare un mix vincente che possa garantire al tecnico Giovanni Stroppa di potere lottare per la conquista della salvezza. Nel reparto avanzato, nelle ultime ore, un nome sembrerebbe tornare di moda per il Crotone. Si tratterebbe dell'attaccante Dušan Vlahović di proprietà della Fiorentina ma in procinto di cambiare maglia nella finestra di mercato estivo.

Crotone, si guarda in casa Fiorentina

Tra le formazioni potenzialmente interessate alla punta serba secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche il Crotone. Il club rossoblù, che ha salutato da pochi giorni l'attaccante argentino Maxi Lopez passato alla Sambenedettese, sarebbe alla ricerca di un sostituto nel reparto offensivo. Già in passato i calabresi hanno seguito la punta viola che nell'ultima stagione ha saputo ritagliarsi il suo spazio collezionando 30 presenze arricchite da 6 reti nella sua prima vera stagione da protagonista. Un elemento di grande prospettiva, entrato rapidamente negli schemi del tecnico Giuseppe Iachini. La società viola alle prese però con il rinnovo di contratto vorrebbe girarlo in prestito in Serie A per farlo crescere e maturare prima di richiamarlo in pianta stabile in squadra.

Diversi club interessati a Vlahović

Non solo il Crotone, sul calciatore della Fiorentina sarebbe ampia la platea di squadre che avrebbero richiesto informazioni. In Serie A, sul calciatore ci sarebbe anche l'interesse di Bologna, Torino, Udinese, Sampdoria e Parma, mentre dalla cadetteria sarebbe stato registrato l'interessamento del Lecce.

In passato ad interessarsi era stato anche il Milan, salvo poi affidarsi al talento di Zlatan Ibrahimović, mentre all'estero il calciatore avrebbe attirato le attenzioni di club come Eintracht e Schalke 04. Difficile ad oggi scommettere sulla sua permanenza a Firenze, più percorribile la strada della cessione per una stagione con la formula del prestito.

Crotone, società vigile sul mercato

Con il ritiro estivo nella Sila crotonese che dovrebbe prendere il via pochi giorni dopo Ferragosto, il Crotone rimane vigile sul mercato per ricercare i giusti rinforzi. La volontà del club calabrese è quella di allestire una squadra che possa essere competitiva per il torneo di Serie A dopo essere riuscita a raggiungere la promozione con la conquista del secondo posto nel torneo cadetto. La certezza della prossima stagione sarà rappresentata dalla permanenza del tecnico Giovanni Stroppa, che andrà ad allenare la squadra per la terza stagione. Difficile ad oggi dire quanti e quali saranno gli acquisti ma la società starebbe lavorando alla chiusura del più breve tempo possibile di qualche trattativa.