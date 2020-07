La Juventus contro l'Udinese potrebbe chiudere il discorso scudetto. Subito dopo la squadra di Sarri concentrerà le proprie attenzioni sulla Champions League, con il match degli ottavi di ritorno contro il Lione, che si disputerà il 7 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'obiettivo di cedere alcuni esuberi nella rosa e successivamente rinforzare centrocampo e settore avanzato. La probabile partenza di Gonzalo Higuain richiede un investimento importante nel ruolo di prima punta. Il candidato alla sostituzione dell'argentino, secondo Repubblica, rimane la punta del Napoli Arkadiusz Milik.

L'ex Ajax però, nonostante abbia il contratto in scadenza a giugno 2021, ha una valutazione notevole, circa 40 milioni di euro. Per la Juventus quindi è molto importante inserire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico. Esclusa la possibilità di girare Federico Bernardeschi (a causa del pesante stipendio che guadagna, circa 4 milioni di euro a stagione), nelle ultime ore ci sarebbe un nuovo nome che potrebbe essere girato al Napoli.

Juve, Pellegrini la possibile carta per arrivare a Milik

Come riporta Repubblica, la Juventus potrebbe girare al Napoli il terzino sinistro Luca Pellegrini per arrivare ad Arkadiusz Milik. Il nazionale under 21 sarebbe un acquisto gradito dal tecnico della squadra campana Gennaro Gattuso, che lo vedrebbe come prima alternativa del titolare Mario Rui.

Se la trattativa Milik-Juventus dovesse concretizzarsi, potrebbe definirsi sulla base di 20 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini. L'indiscrezione di mercato lanciata da Repubblica non combacia però con gli ultimi rumors secondo cui la Juventus starebbe pensando di cedere Mattia De Sciglio e non Luca Pellegrini.

Alcune indiscrezioni confermano la permanenza di Pellegrini alla Juventus

Il nazionale under 21 infatti sarebbe considerato da Maurizio Sarri l'alternativa di ruolo ad Alex Sandro, considerando che anche in questa stagione i bianconeri non ne hanno potuto disporne. Spesso infatti, in caso di assenza del nazionale brasiliano, il tecnico toscano ha dovuto adattare De Sciglio o Danilo, nonostante siano terzini destri di ruolo.

In caso di permanenza di Pellegrini a Torino, i terzini che resterebbero sarebbero Alex Sandro e Pellegrini sulla sinistra e Cuadrado e Danilo sulla destra. Probabile quindi la cessione di Mattia De Sciglio che a giugno è stato accostato al Barcellona. Se Allegri dovesse finire al Paris Saint Germain, non è escluso che possa trasferirsi in Francia. L'ex Milan però vanta un altro estimatore, si tratta del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso.