La Juventus prima di investire dovrà necessariamente alleggerire un organico formato da diversi esuberi. Sono tanti i giocatori a rischio partenza e dai quali la società bianconera potrebbe incassare un tesoretto importante da investire sul mercato. Fra i nomi principali dati per partenti ci sarebbe Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan è stato condizionato da diversi infortuni in questa stagione che ne hanno limitato l'impiego. La duttilità del classe 1992 rimane però evidente, per questo non mancano diversi estimatori.

De Sciglio era stato accostato a Barcellona e Paris Saint Germain

Nei mesi precedenti si è parlato di un interessamento si Barcellona e Paris Saint Germain, che però non si è mai concretizzato.

Come scrive il sito sportivo Tuttojuve.com, su De Sciglio si starebbe muovendo il Valencia. La società spagnola infatti è alla ricerca di un terzino destro dopo che Florenzi (in prestito negli ultimi sei mesi) è tornato alla Roma. Piace quindi il laterale della Juventus, che viene valutato circa 10 milioni di euro dalla società bianconera.

Juventus, De Sciglio potrebbe trasferirsi al Valencia

Secondo Tuttojuve.com, De Sciglio potrebbe essere un rinforzo del Valencia in vista della prossima stagione. La cessione del terzino permetterebbe alla società bianconera di incassare circa 10 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

A rischio sarebbe anche la permanenza di Daniele Rugani e quella di Danilo.

Il difensore centrale potrebbe finire all'Arsenal in cambio del terzino destro Hector Bellerin. Quest'ultimo, in caso di approdo a Torino, si giocherebbe il posto con il colombiano Cuadrado. Su Danilo invece attualmente non si registrano società interessate al suo acquisto. L'eventuale partenza di Rugani sarebbe attutita dal rientro di Cristian Romero, dopo che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa.

Il mercato nel reparto avanzato

La Juventus starebbe lavorando a una sorta di rivoluzione della rosa, favorita da numerose cessioni. Non solo De Sciglio e Rugani, potrebbero lasciare la Juventus, ma anche Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain. In questo momento le partenze più probabili sembrerebbero essere quelle del brasiliano e dell'argentino.

Sul centrocampista offensivo ex Bayern Monaco ci sarebbe l'interesse del Manchester United, che non avrebbe problemi a investire i 40 milioni richiesti dalla Juventus per il suo cartellino. Per l'argentino invece si parla di una possibile rescissione consensuale, anche se Jorge Higuan (papà della punta) ha smentito l'addio di Gonzalo. Il classe 1987 pesa molto sul monte ingaggi, guadagna infatti circa 7,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2021.