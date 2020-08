Arrivano indiscrezioni di mercato molto interessanti per quanto riguarda la Juventus, proprio nella settimana decisiva della partita contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le ultime voci riguardano Antonio Conte, tecnico dell'Inter finito nella bufera mediatica dopo le sue dichiarazioni a margine della vittoria contro l'Atalanta in campionato per due a zero (successo che ha consentito al club nerazzurro di chiudere la stagione al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Juventus). L'allenatore salentino ha fortemente criticato la società nerazzurra, affermando che lui e i giocatori dell'Inter sarebbero stati poco protetti dei vertici del club.

Le ultime indiscrezioni parlando della possibile risoluzione del contratto al termine della stagione, sottolineando come la frattura tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra sia insanabile.

Juventus, voci sul possibile ritorno di Antonio Conte a Torino

Stando a quanto riporta La Gazzeta dello Sport, Antonio Conte starebbe pensando di tornare sulla panchina della Juventus, nel caso in cui Maurizio Sarri, poco apprezzato dai tifosi bianconeri, fosse esonerato al termine della stagione. L'attuale tecnico della Juventus si giocherà tutto il 7 agosto contro il Lione; se la squadra bianconera dovesse uscire dalla Champions League, Sarri potrebbe anche essere esonerato immediatamente. In ogni caso, Conte, durante il suo sfogo post Atalanta, ha elogiato la Juventus, indicando la società sabauda come società forte e modello da imitare (contrapponendolo alla 'debolezza' dei vertici nerazzurri).

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i continui accenni di Conte alla Juventus, con i contemporanei attacchi alla società nerazzurra, sarebbero indicatori del fatto che il tecnico salentino avrebbe intenzione di tornare sulla panchina del club torinese, panchina che Conte abbandonò volutamente a causa di alcuni screzi con la società sul mercato e sul progetto da seguire.

L'attuale tecnico dell'Inter, infatti, lasciò la Juventus nel 2014 a causa di alcune divergenze di vedute con il patron Andrea Agnelli, ma ora, sempre secondo la 'rosea', le difficoltà di Maurizio Sarri in bianconero potrebbero portare a una svolta sorprendente, con il ritorno di Conte alla Juventus, ipotesi che per la Gazzetta dello Sport sarebbe molto difficile, ma non completamente irrealizzabile.

Nel caso in cui Conte dovesse lasciare l'Inter, il club nerazzurro potrebbe decidere di puntare su Massimiliano Allegri, ovvero proprio sul tecnico che sostituì l'allenatore salentino alla Juventus sei anni fa.