La Juventus potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della rosa. La disfatta in Champions League alimenta una consapevolezza evidente, ovvero la necessità di ringiovanire la rosa puntando su giocatori di qualità. Inoltre i tanti giocatori over 30 presenti nell'organico bianconero pesano in maniera particolare sul bilancio societario. Come scrive Calciomercato.com, sono ben otto i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo.

Le possibili cessioni in difesa e a centrocampo

In difesa a 'rischiare' maggiormente sono il terzino Mattia De Sciglio e il difensore centrale Daniele Rugani.

Il primo piace a Paris Saint Germain e Barcellona mentre per il centrale toscano non è esclusa una destinazione italiana (Fiorentina o Roma). Se però in difesa non sono necessari investimenti (dalla prossima stagione rientrerà anche Romero dal prestito al Genoa) le principali necessità riguardano centrocampo e settore avanzato. A rischio cessione sono Blaise Matuidi, Sami Khedira e Aaron Ramsey. Il primo potrebbe terminare la sua carriera in MLS mentre il tedesco potrebbe far ritorno in Bundesliga. Per il centrocampista gallese invece potrebbe esserci un ritorno in Premier League.

Le possibili cessioni nel settore avanzato

A rischiare la cessione sono anche i centrocampisti offensivi Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Per il nazionale italiano si era parlato di un interessamento del Napoli, con un suo possibile inserimento nello scambio che porterebbe Arkadiusz Milik a Torino. Difficile si concretizzi anche per volontà del classe 1994, che non sembrerebbe convinto di trasferirsi nella società campana. Per quanto riguarda il brasiliano invece, rimane l'interesse del Manchester City, alla ricerca di esterni offensivi che sappiano creare superiorità numerica nel settore avanzato.

Altro probabile partente è Gonzalo Higuain, che potrebbe rescindere il contratto. Il giocatore potrebbe finire in Major League Soccer o fare ritorno in Argentina, al River Plate.

I possibili acquisti della Juventus

Abbiamo parlato di cessioni, ma la Juventus sta lavorando anche a qualche investimento.

A centrocampo potrebbero essere almeno due gli innesti, un regista e una mezzala. Si seguono da vicino Jorginho, Locatelli e De Paul mentre in avanti si cerca il sostituto del probabile partente Gonzalo Higuain. Fra i principali nomi accostati alla Juventus troviamo Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. La punta messicana potrebbe arrivare in prestito pluriennale con diritto di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. La valutazione attuale del giocatore è di circa 70 milioni di euro.