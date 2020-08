La Juventus durante il prossimo Calciomercato potrebbe investire soprattutto sul centrocampo e sul settore avanzato. La scorsa estate infatti i principali acquisti hanno riguardato la difesa, con gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. A questi si sono aggiunti anche i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Se però il francese, dopo un inizio non ideale, si sta gradualmente affermando in bianconero, per il gallese potrebbe esserci un addio a fine stagione. A lui potrebbero aggiungersi anche altri partenti sulla mediana, in particolar modo Sami Khedira e Blaise Matuidi. Inoltre è già stato ceduto Pjanic, finito al Barcelona nell'ambito dello scambio che ha porterà dalla prossima stagione a Torino il brasiliano Arthur Melo.

Proprio questa piccola rivoluzione a centrocampista potrebbe portare un regista (piace Jorginho) e almeno un'altra mezzala. Come riporta goal.com, che rilancia un'indiscrezione del Corriere di Torino, la Juventus starebbe seguendo il centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul.

Juventus, sarebbe possibile un'offerta per Rodrigo De Paul

Il nazionale argentino Rodrigo De Paul sembra aver fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione con la maglia dell'Udinese e pare destinato a lasciare il Friuli per trasferirsi in una società che punta a grandi traguardi sportivi. Proprio la Juventus si sarebbe convinta della crescita del centrocampista classe '94 dell'Udinese e potrebbe decidere di puntare su di lui.

La sua valutazione è di circa 35-40 milioni di euro, una somma importante, giustificata dalla qualità del nazionale sudamericano. I buonissimi rapporti fra Juventus ed Udinese potrebbero facilitare la trattativa. De Paul apprezzerebbe un eventuale trasferimento a Torino, non solo per le ambizioni della società bianconera, ma anche perché alla Juventus gioca un suo amico e compagno di nazionale come Paulo Dybala.

Le possibili cessioni della Juventus

L'eventuale investimento della Juventus per Rodrigo De Paul potrebbe essere finanziato da alcune cessioni. Oltre ai già menzionati Khedira, Ramsey e Matuidi, potrebbero lasciare Torino anche De Sciglio, Rugani, Bernardeschi, Douglas Costa e Higuain.

Proprio quelle di Bernardeschi e Douglas Costa potrebbero essere le cessioni più remunerative.

I due infatti potrebbero partire per un valore di circa 30 milioni di euro a testa. Per quanto riguarda il nazionale italiano in questi giorni si è parlato anche di un suo possibile inserimento nella trattativa che porterebbe Zaniolo alla Juventus. Il brasiliano invece vanta estimatori soprattutto in Premier League: su tutti lo seguirebbe il Manchester City di Guardiola, alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 del tecnico catalano dopo le cessioni di David Silva e Sané.