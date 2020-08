Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione, infatti, il futuro della stella argentina sembrerebbe in bilico. Il club bianconero non sarebbe per nulla sicuro di far rimanere Dybala a Torino. Stando a quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, che segue tutti gli aggiornamenti del mercato della Juventus, il campione sudamericano avrebbe le valigie in mano per motivi economici più che tecnici.

Il club dove Dybala potrebbe proseguire la sua carriera sarebbe il Manchester United, che l'anno scorso provò a mettere sul piatto Romelu Lukaku (poi finito all'Inter di Antonio Conte). La Juventus, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutato almeno cento milioni di euro, nonostante la crisi economica provocata dalla diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Questa volta, però, la pedina di scambio potrebbe essere Paul Pogba, giocatore da tempo seguito dalla Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Dybala-Pogba con il Manchester United

Dybala e Pogba hanno la stessa valutazione di mercato, ovvero cento milioni di euro. Anche la richiesta d'ingaggio è molto simile e si aggira attorno ai quindici milioni di euro a stagione.

Con l'eventuale scambio Dybala-Pogba, la Juventus avrebbe la possibilità di trattenere Cristiano Ronaldo e regalerebbe al nuovo tecnico Andrea Pirlo uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Lo stesso Pogba tornerebbe molto volentieri a Torino, dove sarebbe accolto a braccia aperte. I tifosi bianconeri, infatti, non hanno dimenticato le sue prestazioni superlative con la maglia della Juventus.

Si attendono dunque ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, anche Real Madrid e Manchester City su Paulo Dybala

Anche il Real Madrid sta seguendo con grande attenzione la situazione relativa a Dybala: il numero uno del club Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto uno tra Marco Asensio e Isco, giocatori dalle caratteristiche molto simili all'argentino ed assai graditi al nuovo allenatore bianconero Pirlo.

Attenzione anche al Manchester City: il tecnico dei Citizens, Joseph Guardiola, è infatti un grandissimo estimatore della Joja. Il club britannico, inoltre, avrebbe la possibilità di mettere sul piatto un'offerta cash molto alta (tra i novanta ed i cento milioni di euro) per convincere la Juventus a privarsi dell'attaccante argentino.