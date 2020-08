Vendere prima di investire. Sembra questo il nuovo slogan portato avanti dalla Juventus in vista del prossimo Calciomercato. I tanti esuberi presenti nella rosa bianconera infatti potrebbero portare a diverse cessioni. Da Rugani a Khedira, fino ad arrivare a Douglas Costa, Bernardeschi ed Higuain: sono questi i giocatori maggiormente a rischio partenza.

A essi potrebbe aggiungersi anche Mattia De Sciglio, condizionato in questa stagione da diversi infortuni che ne hanno limitato l'impiego. L'ex Milan vanta diversi estimatori all'estero. Come scrive Calciomercato.com, su indiscrezione di Tuttosport, ci sarebbero almeno tre squadre sul classe 1992: Siviglia, Villareal e Paris Saint Germain.

Juventus, possibile tris di squadre su De Sciglio: Siviglia, Villareal e Psg

Si tratta di società evidentemente ambiziose, che puntano a rinforzare le fasce difensive. Il Siviglia parteciperà alla prossima Champions League, mentre il Villareal è pronta ad essere una delle protagoniste della Liga spagnola dopo la nomina come nuovo tecnico di Unai Emery.

Per quanto riguarda invece il Psg, il direttore generale Leonardo è da sempre un grande estimatore del terzino italiano. Con il contratto in scadenza a giugno 2022, De Sciglio potrebbe partire per circa 10 milioni di euro. Con questa somma la società bianconera avrebbe garantita una plusvalenza finanziaria a bilancio.

Juventus, possibile interesse per Gosens

Restando in tema cessioni terzini, l'unica posizione solida in questo momento è quella del colombiano Juan Cuadrado. Inoltre non sarebbe prevista la cessione di Alex Sandro, anche se - nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta superiore ai 40 milioni di euro - la società di Agnelli la potrebbe considerare.

Intanto la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un altro terzino: si tratta di Robin Gosens dell'Atalanta. Il giocatore è valutato circa 40 milioni di euro ma il club piemontese potrebbe giocare la carta Perin (prezzo di mercato 20 milioni di euro) per arrivare all'esterno difensivo tedesco. Da valutare inoltre la posizione di Luca Pellegrini, al rientro dal prestito al Cagliari.

Juventus, Pellegrini possibile contropartita per Milik

Il nazionale under 21 Luca Pellegrini potrebbe rimanere a Torino come prima alternativa al terzino sinistro titolare, ma non è escluso che possa essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a qualche obiettivo di mercato. Si parla ad esempio di un suo inserimento nella trattativa che porterebbe la punta del Napoli Arkadiusz Milik alla Juventus.

A proposito di centravanti, l'ex Ajax non è il solo profilo a cui starebbe pensando la società bianconera: gli altri nomi in ballo sono infatti quelli di Raul Jimenez del Wolverhampton e a Alexandre Lacazette dell'Arsenal.