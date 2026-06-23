I club continuano ad essere attivi in vista dell'apertura estiva del calciomercato. In queste ultime ore, la Juventus è tornata forte su Stanislav Lobotka: secondo il tecnico Luciano Spalletti sarebbero il regista perfetto per i bianconeri. In attacco invece la trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani è in dirittura d'arrivo; lo stesso attaccante francese spinge per tornare a Torino.

Juventus: Lobotka per il centrocampo, ma Allegri vorrebbe tenerlo

Tra i rinforzi chiesti da Luciano Spalletti è stato chiesto un regista in grado di dare maggiore spinta al gioco della Juve.

Motivo per cui Luciano Spalletti ha messo nel mirino una sua vecchia conoscenza, ovvero Stanislav Lobotka. Il centrocampista ha un contratto in scadenza col Napoli fino al 2027, mentre da gennaio sarebbe libero di lasciare i partenopei a parametro 0. Il valore del cartellino è fissato a 25 milioni di euro e De Laurentiis non sembra interessato a fare sconti a nessuno, nonostante gli ottimi rapporti con i dirigenti bianconeri. Chi invece sembra opporsi alla cessione del 31enne è Massimiliano Allegri: quest'ultimo prima del 30 giugno dovrebbe firmare il contratto per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Diverso il discorso per Randal Kolo Muani: la trattativa col PSG è infatti in dirittura d'arrivo, visto che lo stesso attaccante ha chiesto più volte al club di essere liberato per tornare a vestire la maglia dei bianconeri.

Il 27enne arriverà alla Continassa in prestito con opzione d’acquisto che diventerà obbligatori per 30-32 milioni di euro in caso di raggiungimento della qualificazione alla Champions League.

Inter e Roma si sfidano

L'Inter e la Roma vogliono rinforzare la squadra per essere più competitive. Tra i due club sembra esserci in atto un duello per Leo Skiri Østigård: entrambe hanno preso informazioni sul difensore del Genoa. Per quanto riguarda i campioni d'Italia in caricala trattativa per portare Marco Palestra in nerazzurro è quasi agli sgoccioli: l'Inter ha infatti ceduto alla richiesta dell'Atalanta di pagare 50 milioni di euro più bonus e forse una piccola percentuale sulla rivendita futura, mentre il difensore è pronto a firmare un contratto fino al 2031 di 3 milioni all'anno.

Gattuso firma con la Lazio, ma la squadra perde pezzi

Gennaro Gattuso dopo l'addio sulla panchina della Nazionale Azzurra ha trovato una nuova occupazione alla Lazio. Il tecnico ha firmato un contratto da 1,5 milioni all'anno fino al 2028 con opzione di rinnovo per un altro anno. La squadra però sembra perdere pezzi: Mario Gila infatti non intende affatto giocare la prossima stagione nei biancocelesti, tanto che ha rifiutato anche il rinnovo per un solo anno. Il difensore spagnolo dopo aver raggiunto l'accordo in termini personali vuole andare al Napoli, ma Lotito sembra fare muro. Per questo motivo potrebbe esserci uno scambio con Rafa Marin o Lucca. Petar Ratkov potrebbe lasciare i biancocelesti in estate, mentre l'idea Nicolò Zaniolo non sembra essere così fantasiosa: il tecnico è un grande estimatore dell'attaccante, ma i trascorsi del professionista nei giallorossi non sembra essere favorevoli. Inoltre il cartellino del giocatore sembra essere ritenuto piuttosto alto per la Lazio.