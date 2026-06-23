In casa Juventus resta vivo l'interesse per Davide Frattesi, uno dei centrocampisti più apprezzati da Luciano Spalletti e si starebbe studiando un metodo per convincere l'Inter a lasciarlo andare. Parallelamente, il Napoli è impegnato in un'opera di snellimento della rosa e potrebbe presto trovarsi al centro di una vera e propria asta per uno dei suoi attaccanti.

Juventus-Frattesi, prende quota l'ipotesi dello scambio con Gatti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe affatto abbandonato la pista che porta a Davide Frattesi.

Il centrocampista dell'Inter continua a essere considerato un profilo ideale da Luciano Spalletti, che vedrebbe nell'ex Sassuolo il giocatore perfetto per aggiungere dinamismo, inserimenti e intensità alla mediana bianconera.

Il principale ostacolo resta naturalmente la valutazione fissata dal club nerazzurro. Giuseppe Marotta continuerebbe infatti a chiedere circa 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, una cifra che la Juventus preferirebbe non investire interamente in contanti. Proprio per questo motivo, alla Continassa si starebbe studiando una formula alternativa capace di ridurre sensibilmente l'esborso economico.

In tale contesto si inseriscono le indiscrezioni che vorrebbero Federico Gatti come possibile contropartita tecnica.

Il difensore bianconero gode di grande considerazione sul mercato italiano e avrebbe una valutazione non troppo distante da quella attribuita a Frattesi. Un'eventuale operazione costruita su queste basi consentirebbe alla Juventus di limitare l'investimento economico a meno di 10 milioni di euro, cifra necessaria per colmare la differenza tra i due cartellini. Una soluzione che potrebbe interessare anche l'Inter, da tempo alla ricerca di un centrale affidabile per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Napoli, Lucca verso l'addio: quattro club pronti a sfidarsi

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per alleggerire una rosa considerata particolarmente ampia. Tra i nomi maggiormente indiziati a lasciare il club partenopeo ci sarebbe Lorenzo Lucca, rientrato da poco dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest e desideroso di trovare una sistemazione che gli garantisca maggiore continuità.

L'attaccante italiano rappresenta un profilo molto apprezzato da diverse società di Serie A grazie alle sue caratteristiche fisiche, alla capacità di giocare spalle alla porta e ai margini di crescita ancora importanti. Proprio per questo motivo attorno al suo nome starebbe nascendo una vera e propria corsa di mercato.

Sulle tracce del centravanti ci sarebbero infatti Lazio, Genoa, Bologna e Monza, tutte alla ricerca di un rinforzo offensivo con caratteristiche simili. La presenza di più pretendenti potrebbe favorire il Napoli nella gestione della trattativa, permettendo al club azzurro di ottenere condizioni economiche vantaggiose e liberare allo stesso tempo uno spazio importante all'interno della rosa.