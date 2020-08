Il Torino ha cominciato a lavorare per programmare la prossima stagione. I granata puntano a riscattare un'annata altamente deludente, con la salvezza arrivata solo nelle ultime giornate, nonostante l'obiettivo fosse lottare per un piazzamento europeo. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a Marco Giampaolo. L'arrivo del nuovo allenatore comporterà in una rivoluzione dal punto di vista tattico con il passaggio dalla storica difesa a tre alla difesa a quattro. Per questo motivo il primo acquisto è stato un terzino puro come Ricardo Rodriguez, arrivato dal Milan per poco più di tre milioni di euro.

Ora l'obiettivo sarà rinforzare il centrocampo cercando di alzare il tasso tecnico. Per questo motivo, il sogno del club risponderebbe al nome di Lucas Torreira.

Lo vuole Giampaolo

Il Torino punterà a rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di Calciomercato. I granata, infatti, hanno gli uomini contati al momento e, inoltre, devono fare i conti con il grave infortunio subito da Daniele Baselli al ginocchio dopo il lockdown, con il giocatore che tornerà in campo non prima di gennaio o febbraio. Il tecnico, Marco Giampaolo, vorrebbe un elemento che sia in grado di alzare il tasso tecnico e porti esperienza a livello internazionale. Per questo motivo è stato fatto il nome di Lucas Biglia, che arriverebbe a parametro zero, essendo andato in scadenza di contratto con il Milan.

Il nome che, però, l'ex tecnico di Sampdoria e Milan sognerebbe per alzare il livello e puntare all'Europa, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe quello di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è in forza all'Arsenal. In questa stagione il giocatore ha giocato gran parte delle partite in programma, avendo totalizzato ventinove presenze in Premier League, mettendo a segno una rete e collezionando un assist, a fronte di sei partite disputate in Europa League.

La richiesta dell'Arsenal

L'Arsenal ha fatto un investimento importante nell'estate del 2018 per acquistare Lucas Torreira, versando nelle casse della Sampdoria quasi 30 milioni di euro. Affare che, però, potrebbe andare in porto con la stessa formula che ha visto arrivare in granata lo scorso anno Simone Verdi, in prestito con obbligo di riscatto.

Inoltre agli inglesi potrebbe essere concessa un'opzione sul cartellino di Andrea Belotti. In questo modo, qualora il Toro dovesse decidere di lasciarlo andare, l'Arsenal potrà avere una corsa preferenziale. In alternativa potrebbe anche essere inserito Armando Izzo nell'affare, visto che il centrale è in uscita non sposandosi a pieno con il modo di giocare di Giampaolo.