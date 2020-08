Ogni estate, in casa Juventus si è alle prese con il futuro di Paulo Dybala. Un anno fa, l'argentino sembrava a un passo dalla cessione visto che era reduce da un'annata piuttosto deludente. Adesso le cose sono cambiate visto che nella stagione 2019/2020 Dybala ha invertito la rotta ed è stato uno dei protagonisti del nono scudetto. La Joya, da qualche mese, sarebbe in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto, ma le sue richieste economiche sarebbe piuttosto elevate. Infatti secondo Sportmediaset Dybala avrebbe chiesto un ingaggio intorno ai 20 milioni di euro. Questa richiesta sembra essere davvero troppo elevata.

Per questo motivo, visto che il contratto di Dybala scade nel 2022, non è da escludere una cessione.

La Juventus sarebbe ad un bivio

Paulo Dybala, ogni estate, è al centro di diverse voci di mercato. Infatti, il futuro dell'argentino sembra essere ancora in bilico. La sua richiesta di 20 milioni annui per il rinnovo di contratto con la Juventus sembrerebbe un po' eccessiva. Dunque, il club bianconero starebbe pensando ad una cessione. La Juventus per privarsi del suo numero 10 potrebbe accettare circa 90 milioni. Ma le società che potrebbero spendere questa cifra sono davvero poche. Una di queste potrebbe essere il Real Madrid. I blancos per abbassare il prezzo del cartellino di Paulo Dybala potrebbero proporre uno scambio con Isco.

Ovviamente, l'inserimento dello spagnolo nella trattativa non basterebbe ad accontentare la Juventus e il Real Madrid dovrebbe aggiungere anche 30 milioni cash. Adesso resta da capire come evolverà la situazione di Dybala e se davvero il suo futuro sarà lontano da Torino oppure no.

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa

Oltre a Paulo Dybala, anche il futuro di Douglas Costa sarebbe in bilico. Il numero 11 juventino rispetto all'argentino difficilmente dovrebbe avere un'altra chance in bianconero. Infatti, Douglas Costa quasi certamente lascerà la Juventus. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Manchester United e il club bianconero dalla cessione del brasiliano spera di riuscire a ricavare una buona plusvalenza.

In uscita dalla Juventus potrebbe esserci anche Cristian Romero. Il difensore rientrerà dal prestito al Genoa, ma la sua permanenza in bianconero sarebbe tutt'altro che scontata. Infatti, su Romero ci sarebbe il forte interesse dell'Atalanta. La Juventus valuta il difensore circa 25 milioni. Ovviamente, il club bergamasco non vorrebbe spendere questa cifra, ma chissà che le parti non possano imbastire una trattativa che coinvolga anche Gosens. Inoltre, l'Atalanta sarebbe sulle tracce di un altro giocatore di proprietà dei bianconeri ovvero Mattia Perin.