L'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe essere il primo passo verso una "rivoluzione", con la possibile cessione di giocatori che permetterà di ricavare un "tesoretto" per procedere a nuovi acquisti. Fra gli elementi che, secondo le varie testate sportive, potrebbero lasciare Torino prossimamente ci sono Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, possibili diversi cambiamenti nella rosa della stagione 2020/2021

L'impatto economico del lockdown sui conti della società e i mancati ricavi dalla Champions League, dovuti dall'uscita agli ottavi di finale contro il Lione, avrebbero portato gli uomini di mercato della squadra campione d'Italia a prendere la decisione di effettuare diverse cessioni, riducendo così il peso degli stipendi.

Proprio per tale motivo ad esempio, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe lasciar andare Gonzalo Higuain e Sami Khedira, per entrambi i giocatori non sarebbe esclusa l'idea di una rescissione anticipata del contratto.

Altre cessioni importanti potrebbero essere quelle di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, che potrebbero garantire alla Juventus degli introiti importanti. Il brasiliano da tempo piacerebbe al Manchester City, mentre il giocatore italiano, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe servire come contropartita per arrivare a Arkadiusz Milik dal Napoli.

Potrebbero lasciare Torino anche Ramsey, Rugani e De Sciglio, quest'ultimo è valutato circa 10 milioni di euro.

A sorpresa pure Alex Sandro potrebbe finire sul mercato delle partenze: con un offerta attorno ai 40 milioni la Juve potrebbe pensare di lasciarlo partire.

Juventus, si cerca un giovane centravanti da far crescere accanto ai big

Fabio Paratici starebbe lavorando anche per portare in bianconero un giovane centravanti al fine di arricchire la rosa e con l'intenzione di farlo migliorare all'ombra di giocatori affermati come Cristiano Ronaldo e Dybala.

L'ultima stagione, infatti, ha sottolineato come la Juventus avrebbe potuto trarre beneficio da un "bomber di scorta", senza dovere necessariamente variare l'assetto offensivo in assenza di Gonzalo Higuain o ricorrere al giovane Marco Olivieri nel finale di una partita decisiva come quella con il Lione.

Secondo il portale Calciomercato.com la scelta ricadrebbe su uno tra Andrea Pinamonti o Gianluca Scamacca, entrambi classe 1999. Il primo è cresciuto nell'Inter, coi i nerazzurri che peraltro sarebbero di nuovo interessati al giovane attaccante, dopo averlo venduto al Genoa per 19,5 milioni di euro (i milanesi vantano una prelazione per riprenderselo a prezzo maggiorato). Per Scamacca, che tornerà al Sassuolo dopo l'esperienza in B con l'Ascoli, la base d'asta è di 15 milioni di euro ed anche quest'ultimo piacerebbe all'Inter.