La Juventus la scorsa estate ha investito soprattutto in difesa, puntando su giovani di qualità. Sono arrivati infatti De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero. Quest'ultimi due però non sono rimasti a Torino, ma sono stati ceduti in prestito dalla società bianconera rispettivamente al Cagliari e al Genoa (di fatto l'argentino è rimasto nel club dove già militava). Dalla prossima stagione saranno veri e propri rinforzi per la rosa bianconera, anche se non è ancora chiaro se rimarranno alla Juventus o se verranno ceduti. Proprio il difensore argentino ex Genoa Cristian Romero è stato intervistato da Cadena 3.

Fra gli argomenti affrontati c'è stata la nuova esperienza professionale che lo aspetta alla Juventus. Il centrale classe 1998 non ha nascosto la propria emozione nell'affrontare una stagione con una società blasonata come la Juventus. Ha infatti dichiarato: "Il prossimo anno dovrò giocarmi sicuramente il posto a Torino". Ha poi rivelato di avere una certa ansia, in quanto per lui è sempre stato un sogno indossare la maglia della Juventus.

Cristian Romero arriverà a Torino dopo la Champions League

Il difensore argentino Cristian Romero ha parlato anche di quando approderà a Torino, dichiarando che sarà chiamato direttamente dalla società bianconera. Non è ancora noto infatti l'inizio degli allenamenti della prossima stagione, molto dipenderà anche dal cammino europeo in Champions League della Juventus. Il classe 1998 si è soffermato anche sulla sua esperienza professionale al Genoa, che ha definito "meravigliosa".

Ha poi parlato anche del fatto che il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni lo sta seguendo da vicino. A tal riguardo ha dichiarato: "L’interessamento della Nazionale argentina è un premio ai miei sforzi".

Il trasferimento di Cristian Romero alla Juventus

Il difensore Cristian Romero è stato ufficializzato dalla Juventus lo scorso Calciomercato estivo.

Un investimento importante quello effettuato dalla società bianconera, che ha versato nelle casse del Genoa circa 30 milioni di euro. Il giocatore però è rimasto in prestito alla società ligure, anche per completare il suo processo di maturazione nel campionato di Serie A. Una stagione difficile quella del Genoa, che si è salvata solo all'ultima giornata di campionato battendo l'Hellas Verona a 'Marassi'.

Proprio nell'ultimo match di campionato Romero ha segnato uno splendido gol di testa.

Dalla prossima stagione quindi il difensore argentino è chiamato al definitivo salto di qualità. Non è esclusa però una sua cessione da parte dei bianconeri. Su di lui ci sarebbe infatti l'interessamento della Roma, specie in caso di mancato riscatto di Smalling dal Manchester United.