Domenica 26 luglio alle ore 21:45 si giocherà Juventus-Sampdoria, match valido per il 36° turno di Serie A. I bianconeri, nella partita precedente, hanno perso in trasferta contro l'Udinese di Gotti: al goal di de Ligt hanno risposto prima Nestorovski e poi Fofana allo scadere. I blucerchiati, invece, sono reduci dalla sconfitta nel derby della Lanterna, con il Genoa che ha avuto la meglio per 2-1 grazie alle reti di Criscito su rigore e Lerager, intervallate dal momentaneo pareggio di Gabbiadini.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque match di campionato vedono la Vecchia Signora leggermente in vantaggio, avendo ottenuto il bottino pieno per tre volte, mentre in due occasioni la Sampdoria è uscita vittoriosa dal campo di gioco.

Juventus, serve una vittoria per il nono titolo consecutivo

Mister Sarri e la sua Juventus, reduci da un'amara sconfitta in rimonta al Friuli, vedono il traguardo del nono scudetto di fila ad un passo ma, per giungere all'agognata meta, servirà una vittoria con la Sampdoria. In realtà, potrebbe bastare anche un pareggio qualora Atalanta, Inter e Lazio non vincessero i rispettivi match. L'allenatore toscano per aggiudicarsi il campionato potrebbe puntare ancora una volta sul 4-3-3 con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato molto probabilmente sarà composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, mentre la coppia formata da Bonucci e de Ligt agirebbe da schermo centrale.

Pochi dubbi sembrano esserci per gli interpreti del centrocampo che dovrebbero essere Bentancur, Pjanic e Rabiot.

Nel tridente, invece, pare vi sarà il ballottaggio tra Bernardeschi e Douglas Costa, con l'ex Fiorentina avanti nelle gerarchie per giocare insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Sampdoria, Augello e Murru si contendono il ruolo di terzino sinistro

Claudio Ranieri e la sua Sampdoria militano a +9 sulla zona retrocessione e, a tre giornate dal termine del campionato, necessitano di un punto per raggiungere la salvezza matematica.

Trovarlo coi primi della classe, perlopiù vogliosi di blindare anzitempo il campionato, sembrerebbe un'impresa ardua, ma il tecnico romano potrebbe riservare delle sorprese. Per tentare di impensierire i bianconeri, quindi, pare possa optare per un classico 4-4-2 con l'ex Audero tra i pali. Sul versante sinistro difensivo sarà probabilmente ballottaggio tra Murru ed Augello, col giocatore in prestito dallo Spezia che dovrebbe essere titolare, mentre a completare il reparto ci sarebbe la coppia Yoshida-Colley al centro e Bereszynski come terzino destro.

A centrocampo dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Jankto e Depaoli come esterni, con Ekdal e Thorsby in mezzo. Il tandem offensivo quasi certamente sarà composto da Gabbiadini e Quagliarella, con Bonazzoli pronto a subentrare a match in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi (Costa). Allenatore: Sarri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello (Murru); Jankto, Ekdal, Thorsby, Depaoli; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.