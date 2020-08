Nelle ultime ore, stanno circolando diverse voci di mercato che coinvolgono la Juventus. In particolare, il giornalista Guillem Balague ha spiegato che CR7 potrebbe lasciare il club bianconero. Il cronista ha affermato che la Juventus avrebbe offerto Cristiano Ronaldo a molti club fra cui anche il Barcellona. Ma poco fa, "As" ha pubblicato la secca smentita dell'entourage del fenomeno di Madeira: "CR7 vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e sogna di vincere la Champions League a Torino". Inoltre, il clan di Cristiano Ronaldo ha definito così le recenti voci circolate in giornata: "Tutto falso".

La famiglia di CR7 sarebbe felice a Torino

I tifosi della Juventus possono stare tranquilli, Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Infatti, l'entourage di CR7 ha smentito le voci che volevano l'asso portoghese in procinto di dire addio ai colori bianconeri. Inoltre la famiglia di Ronaldo starebbe benissimo a Torino e non avrebbe nessuna intenzione di partire. Dunque, adesso non resta che attendere il primo incontro tra CR7 e Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico fra qualche settimana sarà in campo alla Continassa per impartire i suoi dettami tattici alla Juventus. Pirlo è stato un grande campione e sicuramente saprà come rapportarsi a un fenomeno come Cristiano Ronaldo.

Perciò il progetto del tecnico bresciano dovrebbe ruotare proprio intorno a CR7, adesso resta solo da capire chi saranno gli attaccanti che lo affiancheranno.

Infatti, se l'entourage di Ronaldo ha confermato che il portoghese resterà a Torino c'è invece chi avrebbe la valigia in mano, ovvero Gonzalo Higuain. Il Pipita sarebbe in procinto di lasciare la Juventus, ma le parti dovranno trovare una soluzione. Infatti, l'argentino pesa a bilancio per 18 milioni e per questo motivo sembra difficile che si possa andare incontro a una rescissione di contratto.

Anche Sami Khedira sarebbe fuori dal progetto bianconero. Ma in questo caso la Juventus potrebbe percorrere la strada della rescissione. Infatti, il tedesco pesa a bilancio per poco più di 100 mila euro.

CR7 si rilassa in barca

In questi giorni, i giocatori della Juventus stanno godendo di un po' di riposo.

I bianconeri sono quasi tutti al mare e stanno approfittando delle vacanze per ricaricarsi in vista della nuova stagione. Fra questi ovviamente c'è anche Cristiano Ronaldo. CR7 è in barca con la compagna Georgina e i figli Cristiano Jr, Mateo, Eva e Alana Martina. Nella giornata di ieri 12 agosto, il numero 7 della Juventus ha condiviso una bella immagine che lo ritrae con la sua compagna alla quale ha voluto fare una dolce dedica: "Felice di condividere con te questi meravigliosi momenti".