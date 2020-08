Ritiro estivo iniziato per il Crotone alle prese con le prime sedute di allenamento nella location di Trepidò nella Sila crotonese. La squadra, che nelle ultime ore ha riabbracciato Ahmad Benali, proseguirà con la preparazione in vista delle amichevoli contro Monopoli e Vibonese. Sono anche giornate di mercato quelle vissute dalla società calabrese che prova a concedere qualche rinforzo al tecnico Giovanni Stroppa. Per ampliare la rosa la società starebbe guardando in casa del Cagliari, con due profili che sarebbero stati attenzionati dai rossoblu. Si tratterebbe del centrocampista Filip Bradaric e dell'attaccante Kiril Despodov.

Crotone, cercasi rinforzi di qualità

Con il rinnovo di Ahmad Benali, che rimarrà in rossoblu fino al 30 giugno 2023, gli squali hanno portato a segno un colpo importante per il prossimo campionato. Per migliorare la rosa i calabresi si starebbero guardando attorto attendendo risposte da calciatori militanti all'estero. Anche nel mercato italiano qualcosa si potrebbe muovere con il Crotone che starebbe valutando due profili di proprietà del Cagliari. Si tratterebbe del croato Filip Bradaric e del bulgaro Kiril Despodov. Entrambe i calciatori non sembrerebbero rientrare nei piani della squadra sarda con Kiril Despodov che in queste giornate risulta alle prese con il recupero fisico dopo la positività da Covid-19.

Nuova esperienza per Bellodi

Arrivato in Calabria la scorsa estate in prestito dal Milan il difensore Gabriele Bellodi non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella rosa del Crotone. Conclusa la stagione con la conquista della Serie A con i rossoblu, il giovane ha fatto ritorno al club rossonero per fine prestito.

Chiusa l'esperienza con gli squali per lui si profilerebbe una nuova cessione in prestito, sempre in cadetteria. A interessarsi al difensore sarebbero state formazioni come Ascoli e Pisa. Fra i convocati del ritiro estivo del tecnico Stefano Pioli, l'ormai ex Crotone potrebbe ben presto iniziare una nuova esperienza in Serie B per trovare maggiore spazio e continuare la sua maturazione.

Crotone, si monitora Rivière

Tra i profili che sembrano interessare il Crotone ci sarebbe anche quello dell'attaccante Emmanuel Rivière, calciatore svincolato dal Cosenza dopo la conquista della salvezza all'ultima giornata. Per la punta francese oltre ai rossoblu sarebbe stato registrato l'interessamento della Sampdoria. Il calciatore transalpino vorrebbe però fare rientro in patria per giocarsi le sua chance in Ligue 1 anche se le sirene della Serie A potrebbero convincere l'attaccante a rimanere ancora per un'altra stagione nel campionato italiano.