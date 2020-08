Tutto fermo ma solo apparentemente nell'estate del Crotone che programma la nuova stagione in Serie A. La squadra calabrese, seconda classificata in cadetteria, valuta alcuni profili che possano fare al caso della rosa che sarà allenata ancora una volta da Giovanni Stroppa, alla sua terza stagione sulla panchina rossoblu. Un calciatore però ha fatto rientro alla società titolare del suo cartellino a causa della conclusione del prestito. Si tratta del centrocampista e all'occorrenza attaccante aggiunto Marko Jankovic, calciatore arrivato a gennaio con la formula del prestito dalla Spal. In entrata sembrerebbe aumentare la concorrenza per l'attaccante Emmanuel Rivière, con alcuni club pronti ad effettuare un'offerta al calciatore francese.

Crotone, Jankovic ai saluti

Arrivato come ultimo acquisto della sessione invernale Jankovic è stato per diverse settimane fermo a causa di qualche problema fisico. Rientrato in squadra nel finale di stagione è stato impiegato con maggiore continuità, sopratutto nei secondi tempi delle partite. Alcune prove di carattere e di grande agonismo lo hanno fatto apprezzare alla tifoseria. Dopo un girone d'andata con poche luci e tante ombre tra le fila della Spal, il giocatore montenegrino ha deciso di trasferirsi in Calabria provando la scalata alla serie A, obiettivo centrato con due giornate di anticipo. A stagione ormai conclusa, con il termine del prestito, Jankovic ritorna nella città di Ferrara prima di decidere con la società biancoceleste quale sarà il suo futuro.

Crotone, concorrenza per Rivere

Con l'interessamento da parte del Crotone confermato dalla dirigenza calabrese nei giorni scorsi, l'attaccante Rivière, in scadenza di contratto con il Cosenza, sarebbe stato inserito all'interno della lista di nomi utili per rinforzare l'attacco della squadra allenata da Stroppa.

La novità arriva però dall'aumento delle società che si contenderanno il calciatore francese. Oltre al Crotone ad avere richiesto informazioni sulla punta ci sarebbero la Sampdoria in massima serie e il Lecce in cadetteria. Arrivato a Cosenza con lo status di svincolato a campionato in corso, Rivière ha saputo imporsi per continuità di prestazioni e anche grazie alle tredici reti siglate in trentuno presenze, con le quali la società silana è riuscita a conquistare una salvezza diretta insperata all'ultima giornata.

Senza alcun legame contrattuale, l'attaccante è pronto a valutare ogni offerta che arriverà prima di prendere una decisione importante per il suo futuro che potrebbe vederlo protagonista per la prima volta nel campionato italiano di serie A.