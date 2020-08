Prosegue in casa Crotone la ricerca di rinforzi. La società calabrese, al centro delle indiscrezioni di mercato, starebbe seguendo diverse piste al fine di garantirsi i profili giusti da consegnare al tecnico Giovanni Stroppa. Una stagione importante quella alle porte che vedrà i calabresi affrontare il torneo di massima serie dopo due anni di assenza. Nelle ultime ore due calciatori in particolare sarebbero stati accostati ai rossoblù per quello che concerne il reparto avanzato e la difesa. In attacco potrebbe essere Alfredo Donnarumma il rinforzo ideale per la squadra calabrese che, di pari passo, avrebbe sondato il terreno per l'acquisto del difensore Kamil Pestka.

Crotone, cercasi bomber

Per aiutare sotto l'aspetto realizzativo i confermati Nwankwo Simy e Junior Messias nel prossimo torneo, il Crotone avrebbe messo nella sua lista dei possibili acquisti anche l'attaccante trentunenne Alfredo Donnarumma, calciatore di proprietà del Brescia, tra i protagonisti della promozione in Serie A delle Rondinelle. La squadra, retrocessa in cadetteria, potrebbe privarsi del suo bomber. A pensarci tra le altre squadre ci sarebbe anche il Crotone che nei giorni scorsi avrebbe sondato il terreno anche per Pietro Iemmello del Benevento, Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona e Gianluca Lapadula del Genoa. l'attaccante del Brescia è riuscito a siglare sette reti in trentuno presenze nella stagione di Serie A conclusasi qualche settimana fa.

Rinforzi in difesa per i rossoblù

Per puntellare la difesa e concedere maggiore scelta al suo tecnico, la dirigenza calabrese avrebbe effettuato un sondaggio per Kamil Pestka, esterno sinistro del Cracovia. Per il classe 1998 nelll'Ekstraklasa, ossia il massimo campionato polacco, sono giunte ventisei presenze arricchite da due reti.

Un calciatore giovane, dotato di grande stazza fisica, un elemento con caratteristiche differenti da quelli già presenti nella rosa dei calabresi. Nei giorni scorsi per il reparto arretrato il Crotone avrebbe sondato il terreno per Sebastiano Luperto, difensore in uscita dal Napoli e in cerca di una nuova squadra che possa garantirne il giusto impiego.

A grandi passi verso il ritiro

Il Crotone in queste ore sta programmando parallelamente l'avvio del ritiro estivo che vedrà la squadra scendere in campo per effettuare la preparazione fisica a partire dal 23 agosto. Il ritiro per l'occasione si svolgerà presso lo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa nella Sila crotonese. Ad ospitare la squadra sarà l'Hotel "Il Brigante" situato nella località di Trepidò. Ufficializzate inoltre anche le due amichevoli che vedranno la squadra scendere in campo, a porte chiuse, nelle giornate del 30 agosto e del 2 settembre alle ore 17. Ad affrontare il Crotone saranno il Monopoli e successivamente la Vibonese, prima di fare rientro in città e ultimare gli allenamenti in vista dell'inizio del torneo di Serie A.