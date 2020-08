La mattina del 24 agosto per la Juventus è iniziata l'era Pirlo. Il nuovo tecnico si è presentato alla Continassa e questo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. Della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo ne ha parlato anche il noto procuratore Mino Raiola: "È una bella sorpresa". L'agente ha poi sottolineato che se Pirlo farà giocare la sua nello stesso modo in cui lui giocava da calciatore, allora anche allenatori come Guardiola dovranno nascondersi. Dunque Mino Raiola promuove la scelta della Juventus. Il manager ha spiegato che se Pirlo riuscirà nel suo intento, allora anche tecnici quotati come Guardiola dovranno iniziare ad avere paura: "Perché non ce ne sarà neanche per Guardiola".

Le sensazioni di molti addetti ai lavori nei confronti di Andrea Pirlo sembrano positive. Nella giornata di domani 25 agosto invece si scopriranno le impressioni del tecnico della Juventus: ci sarà infatti la prima conferenza stampa di Andrea Pirlo, che si terrà alle ore 15.

Raiola parla di Bernardeschi

Mino Raiola, ai microfoni di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non ha parlato solo di Andrea Pirlo, ma ha toccato anche altri argomenti. L'agente ha da poco preso la procura di Federico Bernardeschi e ha spiegato quale potrebbe essere il futuro del numero 33 juventino: "Lui è un giocatore che nella Juve ci può stare". Raiola ha anche rivelato di aver parlato molto con Bernardeschi proprio per conoscerlo meglio.

Il procuratore adesso si confronterà con il giocatore per capire quale sia la soluzione migliore per lui: "Credo che ancora la Juve punti su di lui". Raiola però ha sottolineato che per Bernardeschi non si precluderà nessuna opzione: "Per lui valuteremo tutto". Dunque adesso non resta che attendere di capire se il futuro di Bernardeschi sarà ancora alla Juventus oppure no.

Raiola: 'De Ligt è un tesoro'

Mino Raiola, la scorsa estate, è stato come sempre uno dei protagonisti del mercato, visto che ha portato alla Juventus Matthijs de Ligt. L'olandese, nel suo primo anno in bianconero, ha fatto bene, ma adesso dovrà aspettare qualche mese prima di tornare in campo. Infatti de Ligt si è operato alla spalla e starà fermato ai box per circa tre mesi.

Raiola ha parlato proprio del numero 4 della Juventus: "È un ragazzo straordinario sia come persona, che come atleta". Per il manager Matthijs de Ligt è un giocatore dal valore inestimabile: "Io credo che la Juve con lui abbia un tesoro importante in mano". Infine il manager ha parlato anche di Paul Pogba. Il francese sarebbe il sogno di mercato dei tifosi della Juventus, ma probabilmente questo sogno non si concretizzerà, visto che Raiola ha spiegato che lo United non vuole cedere il suo giocatore.