Marco Verratti negli anni è diventato un punto di riferimento importante per il Paris Saint-Germain. Una crescita esponenziale che gli ha permesso di diventare anche uno dei leader dell'Italia allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Di recente l'ex centrocampista del Pescara è stato intervistato dal giornale sportivo 'Gazzetta dello Sport'. L'argomento principale trattato è stato evidentemente il quarto di finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Atalanta. Lo stesso Verratti però ha voluto dedicare un pensiero anche al campionato italiano. Il classe 1992 ha sottolineato infatti che negli ultimi anni la Serie A sembra essere tornata ai fasti di un tempo, quando l'Italia era la destinazione preferita dei campioni.

E a proposito di campioni, non poteva mancare una domanda sul possibile approdo di Messi all'Inter. La risposta di Verratti è stata eloquente: "Messi all'Inter mi sembra solo una voce di mercato ma è la prova che la Serie A è tornata in alto e attira grandi campioni".

Le parole di Verratti su Juventus-Lione

Marco Verratti, per confermare la sua idea della crescita di competitività del campionato italiano, ha poi dichiarato che non è un caso che in Serie A siano arrivati giocatori come Cristiano Ronaldo, Lukaku, Ribery e De Ligt. Proprio sul difensore della Juventus ha aggiunto: "Se De Ligt ha scelto il nostro campionato, significa che ci sono belle prospettive". Verratti ha voluto soffermarsi su Juventus-Lione, match degli ottavi di ritorno di Champions League.

Ha infatti dichiarato: "La Juventus non sottovaluterà il Lione di Garcia, che potrà contare anche su un giocatore tecnicamente sopra la media come Depay". Si è detto poi fiducioso del passaggio del turno dei bianconeri dichiarando: "La Juventus ha tutto per passare il turno, in primis Cristiano Ronaldo e Dybala, gente che dà il meglio in queste partite".

Marco Verratti su Mbappé e Neymar

Il centrocampista del Paris Saint-Germain si è soffermato anche su due suoi compagni di squadra, Kylian Mbappé e Neymar. Sulla punta francese ha dichiarato che sta lavorando sodo per recuperare dall'infortunio in vista della Champions League ma non deve forzare perché a 21 anni non può rischiare ricadute pesanti.

In merito a Neymar, ha invece sottolineato che il brasiliano è mancato in alcune partite decisive e che è importante averlo al meglio ai quarti di finale contro l'Atalanta. Sul brasiliano ha poi aggiunto: "È un leader che si allena sempre al massimo, è un esempio per tutti". Elogi anche a Mauro Icardi, che si sta adattando al calcio francese. Secondo Verratti l'argentino è importante dal punto di vista tattico in quanto apre gli spazi per Mbappé e Neymar.

Infine una piccola considerazione anche su Ibrahimovic, tornato in forma con la maglia del Milan. Sulla punta svedese ha dichiarato: "Mi sembra sia sempre l'Ibra dei tempi del PSG che segna e che grazie al suo carattere riesce a migliorare la mentalità dei suoi compagni di squadra".