L'Inter potrebbe essere protagonista di questi ultimi giorni di mercato. Sono tanti i discorsi ancora in sospeso, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero riuscire tutti quei giocatori in esubero, non sono escluse sorprese in entrata. In particolar modo in attacco, in questi ultimi giorni si è parlato della possibile cessione in prestito di Andrea Pinamonti, che libererebbe un posto nel reparto avanzato. Posto che potrebbe essere preso da Luka Jovic, centravanti in uscita dal Real Madrid e su cui c'è da registrare anche l'interesse di Roma e Milan.

Inter su Jovic

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in attacco in questi ultimi giorni. I nerazzurri potrebbero cedere in prestito Andrea Pinamonti, che piace soprattutto allo Spezio, oltre che al Bologna e al Torino, in modo da permettergli di giocare con maggiore continuità. Una sua partenza libererebbe un posto nel reparto avanzato e il club meneghino, stando a quanto riportato da As, avrebbe messo nel mirino Luka Jovic. Il centravanti serbo non è riuscito ad affermarsi con la maglia del Real Madrid, che per lui ha fatto un investimento importante un anno fa, acquistandolo per 60 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte. Il giocatore è stato oscurato dall'eterno Karim Benzema, che anche quest'anno sembra essere insostituibile.

Solo due i gol messi a segno l'anno scorso, infatti, tra Liga e Champions League.

Lo stesso tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane, in conferenza stampa, non ha escluso un'eventuale cessione del classe 1997, cercato anche da Milan e Roma, a caccia rispettivamente di un vice Ibrahimovic e un vice Edin Dzeko: "Quando si perfeziona una cessione si prendono decisioni sia sportive che economiche.

Ci sono tanti fattori in gioco. I calciatori per ora sono qui e si allenano bene, ed è questo quello che mi interessa. Se ci saranno cambiamenti, vedremo".

L'Inter sarebbe avanti sulle concorrenti

Stando a quanto riportato da As, sarebbe dell'Inter l'offerta migliore per arrivare a Luka Jovic. Un rinforzo di notevole spessore che completerebbe il reparto a disposizione di Antonio Conte con qualità e forza fisica, dando all'allenatore quel vice Lukaku tanto ricercato sul mercato in questi mesi.

Probabile che i nerazzurri abbiano messo sul piatto un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

Difficile pensare a uno scambio con Milan Skriniar, visto che lo slovacco sarà ceduto solo per un'offerta cash da almeno 50 milioni di euro, da reinvestire sul suo sostituto, Milenkovic o Smalling, e su N'Golo Kanté, il grande sogno di mercato dello stesso Conte.