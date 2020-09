Il Milan ha per il momento messo in stand by la ricerca di un terzino destro, secondo quanto riportato da 'Milannews.it'. In tal senso, però, potrebbe venire in aiuto l'agente Fali Ramadani. Il Milan, infatti, ha smesso di fare pressioni per il difensore degli Spurs, Serge Aurier, dimostrando che per il momento la dirigenza punta su altri obiettivi. Per acquistare un nuovo terzino, i rossoneri dovrebbero prima vendere Davide Calabria, generare una plusvalenza e poi investire nel mercato. Al momento la vendita di Conti non rientra nei piani, essendo un'operazione non fattibile. Non è da escludere che le cose possano cambiare nelle prossime settimane, ma la pista sembra essersi raffreddata.

Rimane da definire la situazione di Lucas Paqueta. Ha avuto una prestazione positiva nell'amichevole di mercoledì dimostrando di poter ancora offrire ottime prestazioni, ma per convincere la dirigenza rossonera c'è bisogno di maggiore continuità. In base a quello che accadrà con Paqueta, il Milan potrebbe decidere di puntare su un altro uomo d'attacco, con Federico Chiesa in rampa di lancio. Gli ottimi rapporti con l'agente Fali Ramadani potrebbero essere fondamentali. L'agente rappresenta Ante Rebic e per questo Paolo Maldini e la dirigenza rossonera. hanno già avuto modo di incontrarlo diverse volte durante l'estate. L'accordo per il futuro contratto del nazionale croato è già stato trovato, ma è difficile pensare che non siano state prese in considerazione altre operazioni che coinvolgono i giocatori rappresentati da Ramadani.

I nomi di Nikola Milenkovic e Luka Jovic non sono stati tanto citati negli ultimi tempi, ma non si può escludere che il Milan possa tentare l'assalto alla fine del Calciomercato quando la Fiorentina potrebbe abbassare le proprie pretese per il serbo e il Real Madrid potrebbe permettere a Jovic di andarsene.

Avere un giocatore come Jovic in prestito, senza esborsi economici, potrebbe essere un lusso e rappresenterebbe una validissima alternativa a Rebic ed Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, momenti decisivi per Bakayoko

Secondo quanto riportato da 'GianlucadiMarzio.com', il Milan continua ad essere una delle società più vivaci sul mercato in questa fase iniziale.

Dopo aver concluso l'accordo per l'arrivo di Sandro Tonali, i rossoneri si concentreranno sull'acquisto di nuovi giocatori a centrocampo. In questo senso, il club italiano ha compiuto ulteriori progressi nella trattativa per Tiemoué Bakayoko del Chelsea, che potrebbe tornare al club dopo il suo periodo di prestito due stagioni fa. Le prossime ore potrebbero essere decisive, in quanto il Milan potrebbe compiere gli ultimi passi verso la conclusione dell'affare.