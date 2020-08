Con la conclusione delle competizioni europee per club e la ripresa degli allenamenti, la Serie A guarda alla nuova stagione con la speranza di potere riabbracciare ben presto i tifosi sugli spalti. Sono giornate di mercato quelle che accompagnano gli allenamenti estivi delle formazioni, giornate di voci soprattutto in casa Crotone. La squadra rossoblù, tra le neopromosse ai nastri di partenza, avrebbe soffermato la sua attenzione in casa Torino andando a inserirsi tra le formazioni che sarebbero interessate al giovane attaccante Vincenzo Millico che potrebbe essere girato in prestito in massima serie.

Crotone, linea giovane per l'attacco

La dirigenza crotonese sarebbe all'opera per concedere alcuni calciatori da inserire nel reparto avanzato della squadra di Giovanni Stroppa. Non solo esperienza ma anche gioventù, per creare un mix vincente che possa permettere al Crotone di centrare l'obiettivo salvezza. Uno dei profili che sembrerebbero seguiti dai calabresi sarebbe quello di Vincenzo Millico, attaccante cresciuto nel settore Primavera del Torino. Il calciatore granata, autore di undici presenze in questa stagione, piacerebbe anche ad altre due squadre come Genoa e Spezia. Un profilo di talento sul quale crede molto la società del presidente Urbano Cairo e che potrebbe essere girato in prestito per maturare e valutarne i progressi.

Le altre possibili operazioni

Per rinforzare l'attacco il Crotone starebbe continuando a seguire a distanza l'evolversi della situazione tra il Benevento e l'attaccante Pietro Iemmello che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia in cadetteria. Un nome emerso in più frangenti e accostato ai rossoblù, senza però che una vera e propria trattativa venisse ufficializzata dalle parti interessate.

In uscita potrebbe esserci l'attaccante Augustus Kargbo, attualmente in ritiro con il Crotone e fortemente corteggiato dalla Reggiana, squadra con la quale in prestito è riuscito a conquistare la vittoria dei Play-Off di Serie C. Il suo profilo verrà valutato dal tecnico crotonese prima di effettuare una scelta.

Crotone, si attendono novità per Onazi

Nelle ultime ore uno dei calciatori che sembrerebbe prossimo a vestire la maglia calabrese sarebbe il centrocampista Ogenyi Eddy Onazi. Il calciatore nigeriano, attualmente svincolato, potrebbe arrivare a Crotone e riabbracciare dopo quattro stagioni la Serie A che ha disputato per alcuni anni con la maglia della Lazio. La trattativa sembrerebbe ben avviata, con la possibilità di firmare il contratto ed effettuare le visite mediche prima di aggregarsi con il resto della squadra nella sede del ritiro di Trepidò nella Sila crotonese.