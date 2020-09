Il Crotone ha conosciuto il suo cammino nel campionato di Serie A 2020-2021. La formazione rossoblu farà il suo esordio in casa del Genoa e ospiterà Milan e Juventus nelle prime cinque giornate, mentre il torneo sarà concluso all'Ezio Scida con il match contro la Fiorentina. Un torneo che si avvicina a grandi passi, con i rossoblu che continuano a lavorare sul mercato alla ricerca di profili utili. In arrivo a Crotone dovrebbe esserci il difensore argentino Lisandro Magallan, calciatore dell'Ajax ma nell'ultima stagione all'Alaves. Sarebbe percorribile anche la pista Luca Cigarini, con il centrocampista, svincolato, alla ricerca di una formazione di Serie A per ripartire.

Crotone, cercasi rinforzi

Con la squadra in pieno ritiro, il tecnico Giovanni Stroppa guarda al futuro che passerà per forza di cose dagli acquisti. La squadra, che può contare su una quindicina di calciatori, tra i quali qualche giovane promessa, dovrà accogliere ancora diversi profili di esperienza per affrontare una categoria difficile come la Serie A. Per venire incontro alle necessità del suo tecnico, la dirigenza rossoblu continuerebbe a seguire la pista che porta a Luca Cigarini, centrocampista in uscita dal Cagliari sul quale ci sarebbe anche l'interesse del Parma e della Reggiana. Un calciatore che piacerebbe, anche se una vera e propria trattativa non sarebbe stata ancora approntata tra le parti.

Nell'ultimo campionato di massima serie, il centrocampista ha collezionato con il club sardo ventidue presenze.

Un argentino per la difesa

Per puntellare la difesa il Crotone starebbe percorrendo la pista estera e starebbe provando a perfezionare l'acquisizione in prestito con diritto di riscatto del ventiseienne Lisandro Magallan, calciatore di proprietà dell'Ajax.

Il calciatore, che può contare nella sua carriera su diversi titoli nazionali, vanta una grande esperienza maturata in giro per il mondo. Un profilo importante per una squadra neopromossa come quella calabrese, uno sforzo economico che la società sarebbe pronta ad affrontare per garantirsi un punto fermo nell'undici titolare della nuova stagione di Serie A.

Crotone, le altre operazioni

Sul fronte delle entrate, i rossoblu continuerebbero a ricercare rinforzi in tutti i reparti. A piacere sarebbero il difensore centrale Cristian Dell'Orco, di proprietà del Sassuolo, e l'esterno Arkadiusz Reca, di proprietà dell'Atalanta. In difesa un altro profilo che potrebbe interessare è quello di Luca Ranieri, giovane talento della Fiorentina. In uscita potrebbero esserci l'attaccante Nicola Nanni e il centrocampista Francesco Rodio per i quali si registrerebbe l'interessamento della Pro Vercelli, squadra che nei giorni scorsi avrebbe messo gli occhi anche sui difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's e sul centrocampista Zak Ruggiero.