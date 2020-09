Il Calciomercato estivo, almeno in Serie A, si sta caratterizzando per la difficoltà delle società di calcio di cedere i propri esuberi. La Juventus ad esempio vorrebbe monetizzare dai vari De Sciglio, Ramsey, Douglas Costa ma nessuna società sembra accettare la valutazione del cartellino dei giocatori. Stesso problema che deve fronteggiare l'Inter, che fatica a trovare una sistemazione a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sembra sia più lontano dai progetti tecnici dell'Inter, Antonio Conte infatti al suo posto gradirebbe un profilo come N'Golo Kanté. Nelle ultime ore però il sito spagnolo Don Balon ha lanciato un'ipotesi clamorosa, ovvero che il croato possa trasferirsi alla Juventus.

Il classe 1992 infatti gradirebbe giocare con Cristiano Ronaldo. Rimane però il problema valutazione di mercato di Brozovic, che costa 50 milioni di euro. Soldi che l'Inter utilizzerebbe per arrivare a Kanté del Chelsea.

La Juventus, come è noto, è alla ricerca di almeno un centrocampista per rinforzare la propria mediana. Brozovic potrebbe rappresentare un profilo ideale per Andrea Pirlo in quanto può giocare da regista ma anche da mezzala.

Inter, Brozovic vorrebbe trasferirsi alla Juve per giocare con CR7

Secondo Don Balon, per Brozovic potrebbe definirsi un trasferimento in Serie A. Una delle possibili destinazioni del croato sembrerebbe essere la Juventus, per il desiderio del giocatore di giocare con Cristiano Ronaldo.

Intanto però non mancano estimatori del nazionale croato, su tutti il Bayern Monaco. La società tedesca non ha riscattato Ivan Perisic dall'Inter e potrebbe decidere di investire parte del suo budget di mercato per arrivare al classe 1992. L'eventuale cessione di Brozovic sarebbe colmato sia dall'arrivo di Kanté che da quello di Arturo Vidal.

Il mercato dell'Inter

A tal proposito il centrocampista cileno è al lavoro con il Barcellona per trovare un'intesa sulla rescissione consensuale. Successivamente il cileno potrebbe firmare un contratto biennale con l'Inter da 6 milioni di euro a stagione. Intanto è stato presentato Hakimi, proveniente dal Real Madrid ed è stato ufficializzato l'acquisto di Aleksandar Kolarov dalla Roma.

Il giocatore serbo si è trasferito a Milano per 1,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus. Il giocatore ha firmato per un anno con opzione per la stagione successiva. La società nerazzurra starebbe inoltre lavorando all'acquisto di una quarta punta da affiancare a Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Potrebbe esserci il ritorno di Pinamonti dal Genoa. il giocatore sarebbe utile all'Inter anche per la lista Champions. Può essere infatti iscritto alla Lista B essendo cresciuto nelle giovanili nerazzurre.