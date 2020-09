La dirigenza della Juventus in queste ore è molto attiva sul mercato sul fronte Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano sarebbe molto vicino a indossare la maglia bianconera, salvo complicazione di carattere burocratico. Parallelamente, la Juventus tiene viva la pista per il trasferimento di Rodrigo De Paul dall'Udinese per rafforzare il centrocampo bianconero.

La Juventus sarebbe molto interessata a Rodrigo De Paul

In questi giorni si vivono ore frenetiche alla Continassa. Fabio Paratici e Pavel Nedved sarebbero in continuo contatto con l'entourage dell'attaccante Luis Suarez per ricevere novità sul caso del passaporto del giocatore.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l'uruguaiano dovrebbe svolgere un esame di italiano, in questa settimana, per avere la possibilità e le carte in regola per richiedere il passaporto italiano. Ore concitate dello staff bianconero che si appresta a realizzare una squadra da consegnare il prima possibile al neo allenatore Andrea Pirlo. La priorità della dirigenza del club torinese è prima liberarsi di ingaggi pesanti come quello di Gonzalo Higuain e di Sami Khedira, e poi intervenire in entrata sul mercato. Oltre sul fronte offensivo, si lavora anche per regalare un ulteriore centrocampista ad Andrea Pirlo. Dopo le cessioni di Miralem Pjanic e Blaise Matuidi e gli acquisti di Arthur Melo dal Barcellona e di Weston McKennie dallo Schalke 04, Fabio Paratici starebbe sondando la pista che porterebbe al trasferimento dell'argentino Rodrigo De Paul sotto la Mole.

Il classe 1994 sarebbe molto corteggiato sia da club italiani che da club esteri, in particolare dalla Premier League. Le qualità del giocatore, attualmente in forza all'Udinese, non sono nuove da scoprire e la conquista di una maglia in Nazionale ha fatto lievitare il suo valore di mercato. Su di lui, oltre la Vecchia Signora, ci sarebbero la Lazio, l'Inter e anche la Fiorentina.

La richiesta della squadra friulana è di circa 40 milioni di euro, una cifra molto alta per le squadre italiane. In pole position su De Paul ci sarebbe il Leeds del Loco Bielsa, mentre alla finestra ci sarebbe il Leicester City.

Altri possibili obiettivi bianconeri per il centrocampo

La Juventus, al momento, non avrebbe le capacità economiche per fiondarsi su un centrocampista da regalare ad Andrea Pirlo.

Per fare cassa, la Juventus potrebbe mettere alla porta il centrocampista gallese Aaron Ramsey, il quale nella scorsa stagione ha deluso le aspettative, complici anche gli innumerevoli infortuni. Il sogno per la linea mediana sarebbe il talento francese Houssem Aouar del Lione, valutato però circa 50 milioni di euro. Gli altri nomi sul taccuino di Fabio Paratici sarebbero Manuel Locatelli del Sassuolo e più defilati Leandro Paredes del PSG e Thomas Partey dell'Atletico Madrid.