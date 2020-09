Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Com'è noto, la dirigenza bianconera sta cercando un attaccante di livello internazionale per sostituire Gonzalo Higuain, il quale non rientra nei piani del nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Il primo obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici è Luis Suarez, fortissimo attaccante della nazionale uruguaiana e del Barcellona. El Pistolero è stato brutalmente scaricato dal nuovo allenatore del club catalano Ronald Koeman, il quale vorrebbe puntare su attaccanti con caratteristiche diverse dall'ex giocatore di Liverpool e Ajax.

La Juventus avrebbe già raggiunto l'accordo con Suarez, sulla base di un biennale da dieci milioni di euro a stagione. Tuttavia, il club bianconero non avrebbe al momento un posto libero per un giocatore extracomunitario, dunque Suarez sta lavorando per avere il passaporto italiano, in quanto la moglie ha origini friulane. Se le procedure burocratiche non dovessero andare in porto, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Edinson Cavani. L'ex giocatore del Napoli, infatti, sarebbe la prima alternativa al suo connazionale Suarez.

Mercato Juventus, nel mirino anche Cavani per l'attacco

Cavani si è appena svincolato dal Paris Saint Germain e sta cercando un club prestigioso dove proseguire la sua carriera.

Stando a quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, che sta seguendo con grande attenzione tutti gli sviluppi del mercato della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già contattato l'entourage dell'ex attaccante del Napoli e il colloquio sarebbe stato positivo. Cavani, nonostante i bellissimi anni passati a Napoli (dove si è affermato come uno degli attaccanti più forti in circolazione), avrebbe di fatto aperto alla possibilità di tornare in Italia e di vestire la maglia bianconera.

Il colpo a sorpresa della Juventus per rinforzare il reparto offensivo potrebbe dunque essere El Matador.

Cavani, a differenza del connazionale Suarez, è già comunitario e soprattutto è libero da ogni contratto. L'ex attaccante del Napoli ha però richieste altissime, dal momento che vorrebbe un contratto biennale o triennale da ben dodici milioni di euro a stagione.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi giorni. Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Paul Pogba. Il giocatore francese vorrebbe lasciare il Manchester United da tempo e sarebbe molto felice di tornare in bianconero. Con gli eventuali arrivi di Cavani e di Pogba, la formazione della Juventus 2020/2021 sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro, Arthur, Bentancur, Pogba, Dybala, Cavani, Ronaldo.