Una "prigione viola" per Federico Chiesa. Da un anno a questa parte si continua a parlare di una probabile partenza dell'esterno offensivo, ma sembra che la strategia attuata dal presidente gigliato Rocco Commisso stia facendo desistere i club interessati (Milan, Inter e Juventus, e si parla anche di un gradimento da parte della Roma) a tentare l'affondo per acquistarne il cartellino. Durante lo scorso Calciomercato estivo il figlio d'arte era uno dei giocatori più corteggiati, ma il presidente della società viola, insediatosi da poco, preferì chiudere a qualsiasi ipotesi di cessione per non presentarsi ai tifosi fiorentini già con una partenza "pesante" che avrebbe potuto provocare fin da subito malumori e contestazioni.

Ad oggi si sarebbe ridotto il numero delle pretendenti a Chiesa. Commisso in questa fase sarebbe anche propenso a sedersi al tavolo delle trattative, ma le sue richieste onerose starebbero facendo latitare offerte interessanti. Inevitabilmente, dunque, secondo il quotidiano Repubblica il valore di mercato del talento genovese sarebbe crollato in poco tempo, passando da 70 a 50 milioni di euro. Una somma che però non rientrerebbe nei piani di società come Inter e Milan, con la Juventus che si sarebbe defilata già in precedenza.

Il numero 25 della Fiorentina rischia quindi di rimanere "intrappolato" nella squadra toscana a causa delle pretese elevate del patron italo-americano. Una situazione di stallo che sembra non riuscire a sbloccarsi, anche perché nel frattempo le squadre a cui piace l'attaccante ligure starebbero cercando altre soluzioni più economiche e tecnicamente valide.

La Fiorentina avrebbe chiesto 90 milioni di euro all'Inter per la cessione di Chiesa

L'Inter avrebbe voluto provare a gettare le basi per una trattativa volta a vestire di nerazzurro Federico Chiesa. Secondo Sky Sport il club del Gruppo Suning avrebbe anche contattato la Fiorentina per sondare il terreno, ma di fronte alla risposta della società gigliata avrebbe fatto dietrofront.

Sembra infatti che da Firenze sia arrivata una richiesta di 90 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del nazionale azzurro. Una somma considerata spropositata dai dirigenti interisti, i quali a questo punto avrebbero preferito volgere le proprie attenzioni altrove.

Si era vociferato anche di un ammiccamento del Milan per il 23enne genovese.

In realtà, anche se il calciatore piace alla società e all'allenatore Pioli, i rossoneri non avrebbero fatto alcuna mossa con la Fiorentina, frenati anch'essi dal costo eccessivo dell'operazione. Non a caso, il Milan ha poi virato sullo spagnolo Brahim Diaz, ex Real Madrid. Dal canto suo, il giocatore vorrebbe restare in Italia e avrebbe allontanato qualsiasi ipotesi di un trasferimento all'estero.

La Roma del neo-presidente Friedkin starebbe monitorando la situazione di Chiesa, ma anche in questo caso non ci sarebbe stato alcun contatto concreto perché anche dalla capitale non sarebbero convinti della cifra chiesta dalla Fiorentina. Questa mancanza di proposte economiche reali starebbe causando una diminuzione del valore di mercato dell'esterno offensivo viola che adesso si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.

Tuttavia sarebbero ancora troppi per le società della Serie A.