A circa una settimana dal termine della sessione estiva di calciomercato, l'Inter sicuramente non ha ancora concluso il proprio operato, sia in entrata che in uscita. Sono tanti gli esuberi che non rientrerebbero nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, su tutti Joao Mario, Matìas Vecino e Kwadwo Asamoah. Una volta che il club riuscirà a piazzarli in uscita potrebbe essere fatto qualcos'altro anche in entrata. E una delle principali richieste dell'allenatore salentino sarebbe sempre N'Golo Kanté, centrocampista francese campione del mondo in forza al Chelsea.

Conte sogna ancora Kanté

Il primo obiettivo dell'Inter in quest'ultima sessione di calciomercato, in entrata, sarebbe sempre N'Golo Kanté.

Il centrocampista francese è stato posto in cima alla lista dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, nel famoso vertice di Villa Bellini. La società, però, deve pensare prima a sfoltire la rosa per poi potersi muovere ulteriormente in entrata dopo gli arrivi di Arturo Vidal, Aleksander Kolarov e Achraf Hakimi, oltre ai ritorni dai prestiti di Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Dalbert.

Kanté, però, è un pallino per lo stesso Conte, che lo vede proprio come l'elemento che manca per completare il reparto nevralgico del campo. Fu proprio l'allenatore salentino a volerlo fortemente nell'estate del 2016, quando sedeva sulla panchina dei Blues, acquistandolo dal Leicester per quasi 40 milioni di euro.

Insieme i due hanno vinto una Premier League e una Fa Cup, con il palmarès del classe 1991 arricchito ulteriormente dalla vittoria del Mondiale nel 2018 con la maglia della Nazionale francese da grande protagonista al fianco di Paul Pogba in mezzo al campo. Lo scorso anno il giocatore ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento ma in questo inizio di stagione Lampard ha dimostrato di puntare su di lui schierandolo sempre dal primo minuto nelle prime tre partite di Premier League.

L'offerta dell'Inter

L'esigenza di sfoltire la rosa e sistemare il bilancio potrebbe caratterizzare la trattativa per arrivare a N'Golo Kanté in quest'ultima settimana di mercato. L'Inter, infatti, sarebbe intenzionata ad intavolare un maxi scambio con il Chelsea, nonostante i Blues continuino a chiedere 60 milioni di euro per il centrocampista francese.

I nerazzurri, infatti, vorrebbero mettere sul piatto i cartellini di Christian Eriksen e Marcelo Brozovic che, pur partendo dal primo minuto contro la Fiorentina, non sarebbero ritenuti incedibili da Antonio Conte. Oltre a Kanté, in questo caso, il club meneghino chiederebbe l'inserimento anche di uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, due giocatori non ritenuti incedibili dal club di Roman Abramovich.

Lampard, intanto, non ha chiuso alla possibile partenza di Kantè: "Ci sono molti rumors e bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione che possa accontentare il calciatore, me e la società".