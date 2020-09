Trentacinque anni a novembre ma Aleksándar Kolárov ha ancora voglia di mettersi in gioco: esperienza, tecnica e un piede mancino niente male, è questo l'apporto che darà ai nerazzurri. Sono queste alcune delle caratteristiche fondamentali richieste da Antonio Conte. Il giocatore serbo firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Alla Roma andranno circa 2 milioni di euro. Il reparto difensivo nerazzurro per la stagione 2020/2021 sta prendendo forma. Il difensore, infatti, andrà a completare un reparto scoperto. Sulla corsia mancina l'Inter può contare solo su Ashley Young, non avendo riscattato Biraghi e dovendo rivendere Dalbert.

Tra i sogni dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte, però, c'è la necessità di un esterno giovane, capace di correre per 90 minuti lungo tutta la fascia. Con Ashley Young candidato a prima riserva, Kolárov potrà andare a occupare un altro ruolo: quello di centrale (dei tre) di sinistra, verosimilmente come riserva di Bastoni. L'ex Roma non è nuovo a questo ruolo, anche a Manchester sponda City e con i giallorossi gli è capitato di ricoprirlo.

Il progetto tecnico

Duttile, esperto, di classe: Kolárov risponde a questo profilo di giocatore. E come detto sopra è dotato di un piede mancino notevole, capace di risolvere partite con un calcio di punizione ben assestato o un cross indirizzato a un suo compagno di squadra.

Un acquisto d'esperienza per i nerazzurri che si aggiunge ad Hakimi quest'anno, in attesa di Vidal, avendo in rosa giocatori del calibro di Diego Godin, Samir Handanovic, Alexis Sanchez, Radja Nainggolan (in attesa di capire il suo futuro si giocherà le sue carte con i nerazzurri). Una squadra che si appresta a vincere con un mix di giovani e giocatori esperti.

Gioventù con un anno di esperienza in Europa tra Champions League ed Europa League. Antonio Conte è rimasto alla guida dell'Inter per continuare il progetto tecnico intrapreso lo scorso anno, così da poter dare continuità alla squadra ed essere in grado di riportare l'Inter alla vittoria dopo dieci anni d'attesa.

I prossimi acquisti

Dopo quelli di Hakimi e Kolarov l'Inter sta per chiudere per Matteo Darmian del Parma e per Arturo Vidal, entrato in rotta di collisione con il mondo Barcellona. Il sogno ha un nome: N'Golo Kanté. La dirigenza nerazzurra sta cercando di capire come agire per portare a termine l'operazione. Necessario prima di comprare però è vendere. In un mondo devastato dalla pandemia di coronavirus tantissimi club, tra cui i più importanti, dovranno ricorrere all'autofinanziamento o sfruttare le occasioni per mettere a segno colpi di mercato. Ecco perché giocatori come Skriniar e Brozovic, apparentemente incedibili, rischiano di finire sul mercato. Sono pochi, tra quelli sacrificabili, quelli che hanno valore di mercato e che potrebbero finanziare il mercato nerazzurro.

In attesa di capire quali saranno i prossimi colpi resta un tassello vuoto nella rosa: il quarto attaccante. Ancora tutto tace su questo fronte.