Il mercato estivo continua a regalare intrecci e scenari destinati a evolversi giorno dopo giorno. In casa Inter resta caldissimo il dossier Marco Palestra, mentre la Juventus osserva con attenzione gli sviluppi legati a Bernardo Silva. Sullo sfondo, una Roma chiamata a costruire la squadra del futuro ma anche a trovare una sistemazione per alcuni elementi che non sembrano rientrare pienamente nei piani tecnici.

Palestra-Inter, i Percassi alzano il muro. Bernardo Silva non chiude alla Juve

La trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra sarebbe entrata in una fase di stallo.

La prima proposta presentata dal club nerazzurro, pari a 40 milioni di euro più bonus, non avrebbe infatti convinto la famiglia Percassi, che continua a valutare il terzino italiano non meno di 50 milioni di euro. Una distanza ancora significativa che obbliga i dirigenti interisti a riflettere sulle prossime mosse.

L'ipotesi più concreta sarebbe quella di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico oppure di ritoccare verso l'alto l'offerta, avvicinandosi alle richieste del club bergamasco. Palestra resta infatti il principale obiettivo individuato per rinforzare la corsia destra e l'Inter non sembra intenzionata ad abbandonare facilmente la pista.

Nel frattempo, da un'altra parte d'Europa, arrivano dichiarazioni che potrebbero alimentare le speranze della Juventus.

Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City a parametro zero, ha infatti dichiarato ai margini dell'ultima amichevole del Portogallo prima del Mondiale: "Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero". Parole che lasciano aperto ogni scenario e che potrebbero favorire i bianconeri, pronti a garantirgli un ruolo centrale all'interno del progetto tecnico a differenza di big come Barcellona e Atletico, dove Silva sarebbe uno dei tanti.

Roma, si lavora anche alle cessioni: Dovbik può salutare

Se Inter e Juventus sono concentrate sui rinforzi, la Roma continua invece a muoversi anche sul fronte delle uscite.

Oltre ai dialoghi aperti con il Marsiglia per Greenwood, la dirigenza giallorossa starebbe infatti valutando la posizione di alcuni giocatori che non hanno trovato spazio o continuità nell'ultima stagione.

Tra questi figura Artem Dovbik. L'attaccante ucraino ha vissuto un'annata particolarmente complicata, condizionata da numerosi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per lunghi periodi. Inoltre, il feeling tecnico con Gian Piero Gasperini non sarebbe mai realmente sbocciato, fattore che avrebbe spinto il club a considerare possibili soluzioni in uscita.

Tra le opzioni emerse nelle ultime settimane ci sarebbe quella rappresentata dal Trabzonspor. Il club turco avrebbe manifestato interesse concreto per il centravanti, arrivando a mettere sul tavolo una proposta da circa 10 milioni di euro.