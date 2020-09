La Juventus a giorni potrebbe cedere Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992 dovrebbe passare alla Roma anche se in questo momento la trattativa ha subito uno stop a causa del rifiuto di Karsdorp di trasferirsi al Genoa. L'olandese infatti libererebbe il posto per il terzino della Juventus. La società bianconera starebbe lavorando ad un sostituto dell'ex Milan ed avrebbe individuato in Sergiño Dest dell'Ajax un possibile obiettivo di mercato.

Come scrive Mundo Deportivo, ci sarebbe però anche il Barcellona sull'olandese classe 2000. La presenza di Ronald Koeman sulla panchina catalana potrebbe essere decisiva per il trasferimento del suo connazionale in Spagna.

Dest piace al Barcellona per la sua duttilità in quanto di recente ha dimostrato di sapersi disimpegnare molto bene non solo come terzino destro ma anche sulla fascia opposta. La società catalana starebbe pensando all'olandese per sostituire Nelson Semedo, che potrebbe finire in Premier League, al Newcastle.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe sfidare la Juventus per l'acquisto di Sergiño Dest. L'olandese sarebbe stato individuato dai catalani come possibile sostituto di Nelson Semedo mentre alla Juventus potrebbe sostituire il partente De Sciglio. Il Barcellona vorrebbe provare a proporre all'Ajax un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe essere accettata visto il momento di crisi economica che sta riguardando il calcio.

Riguardo invece il possibile approdo a Torino, tutto passerà dall'eventuale cessione di Mattia De Sciglio. Inoltre in questo momento per la Juventus ci sono altre esigenze. Prima di tutto chiudere l'acquisto di una prima punta e di una riserva nel settore avanzato. Solo dopo Fabio Paratici proverà a puntellare la rosa bianconera, prima alleggerendola e poi arricchendola di nuovi innesti.

Sergiño Dest potrebbe essere un'opportunità di fine mercato, qualora l'Ajax decidesse di cederlo con una formula vantaggiosa (prestito con diritto di riscatto). La Juventus però dovrà cercare di rimpinguare anche la mediana, considerando che Sami Khedira è vicino alla rescissione consensuale con la società bianconera.

I nomi accostati alla Juventus sono i solit: Houssem Aouar, Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul. Il giocatore più 'economico' dei tre è sicuramente il centrocampista del Sassuolo, che ha un prezzo di 25-30 milioni di euro. Intorno ai 35 milioni dovrebbe costare invece il nazionale argentino mentre il mediano del Lione ha in questo momento un prezzo inavvicinabile per la Juventus. Costa infatti intorno ai 50 milioni di euro. Potrebbe arrivare solo in caso di cessioni pesanti, come ad esempio quelle di Aaron Ramsey e Douglas Costa.